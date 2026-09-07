اختتامیه هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دوازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی، با حضور شهردار تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اختتامیه هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دوازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی، با حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری، ۲۳ شهریورماه در مجموعه تاریخی بلدیه تهران برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف شناسایی، تبادل و ترویج دستاورد‌های علمی و تجربی در حوزه مدیریت شهری و ایجاد زمینه تعامل میان شهر‌های ایران و جهان، سازمان‌ها، نهاد‌ها و مراکز علمی و پژوهشی برگزار شده است.

در هفدهمین دوره جشنواره، یک هزار و ۸۳۰ اثر در ۲۶ محور به دبیرخانه ارسال شده که ۲۹ اثر بین المللی بوده و پس از ارزیابی و داوری، در مجموع ۴۱ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شده‌اند.

بر اساس نتایج داوری، ۳ اثر سرآمد، ۷ اثر برتر، ۱۵ اثر برگزیده و ۱۶ اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند که در مراسم اختتامیه از صاحبان این آثار تقدیر خواهد شد.

همچنین در بخش ارائه آثار، ۱۰ اثر برتر جشنواره در این مراسم ارائه و دستاورد‌ها و یافته‌های پژوهشی آنها برای حاضران تشریح خواهد شد.

گفتنی است در این مراسم، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و علی شمسی‌پور رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به همراه جمعی از مدیران و مسئولان شهری حضور خواهند داشت.

برچسب ها: شهرداری ، پژوهش
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