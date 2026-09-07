عملیات اجرایی ساخت پنجمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در شهرستان سردشت آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - در آئین کلنگ زنی این پروژه که با حضور حضور مهدی حداد، معاون استاندار آذربایجان‌غربی، مدیر منطقه، و سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد, مهدی حداد گفت: این جایگاه مدرن با آورده شخصی یکصد و بیست میلیارد تومان به عنوان یکی از طرح های زیرساختی شهرستان محسوب می گردد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه و آبادانی شهرستان مهم و مرزی سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز می گردد و این طرح زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای 10 نفر را فراهم خواهد نمود.

رحمت حاجی زاده، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب، در این آیین اظهار داشت: این جایگاه قابلیت سوختگیری فرآورده های بنزین موتور و نفتگاز را با امکانات کامل و به روز دارا می باشد.

وی افزود: این جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در شهرستان سردشت و در مسیر مرز کیله احداث خواهد شد و با عنایت به اینکه مرز کیله بعنوان یکی از مرزهای اصلی تبادل کالا با اقلیم کردستان کشور عراق محسوب می گردد و همچنین شهرستان سردشت به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری مورد توجه مسافران قرار دارد فلذا این جایگاه می تواند با ارائه خدمات مناسب، موجب رضایت مندی و آرامش خاطر مسافران و گردشگران قرار گیرد.

حاجی زاده گفت: در بخش سوخت‌رسانی این پروژه، زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات به خودروهای برقی نیز طراحی و پیش‌بینی شده است تا با رویکردی آینده‌نگرانه به یکی از مراکز جامع خدمات جاده‌ای و گردشگری شهرستان تبدیل گردد.