باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالحکیم ریگی امروز درباره افزایش تعرفه‌های وارداتی به پاکستان گفت: در حال حاضر تعرفه‌ها برای بخشی از کالاهای صادراتی ایران افزایش پیدا کرده و لازم است به‌طور دقیق مشخص شود این افزایش شامل چه محصولاتی و با چه نرخی اعمال می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در تجارت دو کشور، بخشی از کالاها مشمول توافقات ترجیحی هستند و نرخ تعرفه آنها بر اساس همین توافقات تعیین می‌شود؛ اما افزایش اخیر تعرفه‌ها می‌تواند روند تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان با اشاره به تأثیر این تصمیم بر صادرات ایران گفت: افزایش تعرفه بدون تردید می‌تواند بر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار پاکستان اثر بگذارد و هزینه صادرات را افزایش دهد.به همین دلیل، موضوع از سوی اتاق مشترک در حال پیگیری و رایزنی است.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که ایران و پاکستان پیش از این برای افزایش حجم مبادلات تجاری هدف‌گذاری کرده‌اند، باید به سمت کاهش موانع و ایجاد یک چارچوب پایدار برای تجارت حرکت کنیم.تجارت آزاد میان دو کشور یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به این هدف است.

وی با بیان اینکه اتاق مشترک ایران و پاکستان پیگیری موضوع تجارت آزاد را در دستورکار دارد، گفت: پیشنهاد تجارت آزاد میان دو کشور مطرح شده و اتاق مشترک نیز در حال رایزنی و پیگیری این موضوع است.البته برای اجرایی شدن تجارت آزاد، دولت‌ها و مجالس دو کشور باید مراحل قانونی لازم را طی کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان ادامه داد: اگر توافق تجارت آزاد به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از موانع تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت و صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور می‌توانند در یک فضای شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر فعالیت کنند.

ریگی درباره وضعیت کامیون‌های متوقف‌شده در مرز پیشین از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: افزایش تعرفه به معنای ممنوعیت تجارت نیست و باید هرچه سریع‌تر وضعیت کامیون‌هایی که در مرز معطل مانده‌اند مشخص شود تا روند ترخیص و جابه‌جایی کالاها با مشکل بیشتری مواجه نشود.

وی تصریح کرد: در کنار پیگیری مسائل فوری مانند کامیون‌های متوقف‌شده و تعرفه‌های جدید، موضوع اصلی باید ایجاد یک سازوکار بلندمدت برای توسعه تجارت ایران و پاکستان باشد.تجارت آزاد می‌تواند چنین چارچوبی را فراهم کند.

در همین راستا مراد نعمتی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، با حضور در مجموعه گردشگری تأمین اجتماعی با علیرضا تابش، مدیرعامل این بخش دیدار و درباره ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری میان ایران و پاکستان گفت‌وگو کرد.

تابش در این دیدار با اشاره به ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و دینی مشترک میان دو کشور گفت: این اشتراکات ظرفیت مناسبی برای گسترش پیوندهای فرهنگی، توسعه همکاری‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری میان ایران و پاکستان فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن بازار پاکستان، طراحی تورهای ورودی متنوع برای گروه‌های مختلف از جمله خانواده‌ها، دانشگاهیان، تجار و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت این تورها می‌تواند حوزه‌های زیارت، سلامت، طبیعت، علمی، صنعتی، فرهنگی و تجاری و مقاصد متنوع ایران را دربر گیرد.

به گفته تابش، تورهای متقابل و سفرهای آشنایی (FAM Trip) می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌ها برای شناخت دقیق‌تر بازار، طراحی بسته‌های سفر و توسعه گردشگری ورودی از پاکستان باشد.

همچنین به‌کارگیری روش‌های متمایز تبلیغات و بازاریابی به زبان‌های اردو و انگلیسی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کنار بازاریابی و مذاکرات حضوری، برای هدف‌گیری دقیق‌تر بازار پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نعمتی نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در روابط ایران و پاکستان، بر استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌ها و توافقات دو کشور برای توسعه همکاری‌های گردشگری و تقویت ارتباط میان بخش‌های خصوصی تأکید کرد. در این چارچوب، ارتباط هگتا با فعالان اقتصادی و گردشگری پاکستان و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار مورد توجه قرار گرفت.

در این دیدار همچنین موضوع توسعه برنامه‌های پروازی، رفع موانع سفر و تسهیل اجرای تورهای ورودی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا تأکید شد.

همچنین توافق شد برای به سرانجام رسیدن چند پروژه ویژه و دارای خروجی مشخص، پیگیری و تمرکز بیشتری صورت گیرد و ظرفیت بخش خصوصی دو کشور برای اجرای این پروژه‌ها به کار گرفته شود.