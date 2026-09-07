باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری دهمین رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی» با حضور حسین قرائی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما؛ علیرضا کیخا معاون امور استان‌ها؛ ایوب نصیری مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی؛ محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، بهنام حیدری مدیرکل سیمای استان‌ها؛ مهدی نعلبندی مدیرکل رادیوی استان‌ها و اصحاب رسانه در اداره‌کل روابط عمومی سازمان صداوسیما برگزار شد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی برگزاری رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی» را ذیل سیاست عدالت‌گستری سند تحول سازمان صداوسیما دانست و گفت: هدف از اجرای این طرح عمل به سند تحول بود، که در سال ۱۴۰۳ مطرح شد. اجرای این طرح نتایج قابل توجهی داشت. ایران کشوری بزرگ با اقوام مختلف است. این در حالی است که معمولاً رسانه‌های معاند بر عقب‌ماندگی، سیاه‌نمایی و تروریسم بودن ایران تاکید می‌کنند.

نصیری «ایران جان» را پادزهر این سیاه‌نمایی‌ها دانست و افزود: این رویداد تصویری شفاف و امیدآفرین از ایرانِ سربلند ارائه و بر ظرفیت‌های استان تاکید می‌کند. در عین حال بر مطالبه‌گری مردم نیز اشاره می‌کند. اما رسانه‌های معاند به دنبال انعکاس تصاویر سیاه از ایران هستند. آنها بهشتی از غرب را به نوجوانان و جوانان ارائه می‌دهند، که باید با این اقدام آنها مقابله کرد.

وی با تاکید بر انعکاس روایت پیشرفت در قالب «ایران جان» گفت: شهر تبریز به واسطه قدمت‌اش، اولین پایتخت شیعه بوده است. آذربایجان در ادوار مختلف نیز پرچمداری کرده است. به تعبیر رهبر شهید، پرچم آزادی ایران در دست تبریزی‌هاست. رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۳ فرمودند که آذربایجان دژ مستحکم ایران در مقابل تهاجم بیگانگان است. از طرفی، در جنگ اخیر چند رزمنده این استان در جنوب کشور شهید شدند، که در «ایران جان» پررنگ خواهد شد و پیشنهاد خواهیم کرد جانفشانی مرزبانان در سایر استان‌ها پررنگ شود.