رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به آغاز مجدد ثبت سفارش واردات تلفن همراه گفت: ثبت سفارش واردات موبایل از ابتدای سال متوقف شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به آخرین وضعیت ثبت سفارش‌ها در سال جاری اظهار داشت: از امروز امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت فراهم شده و قرار است در مرحله نخست، یک‌هشتم سابقه واردات بازرگانان به آنها اختصاص یابد تا بتوانند مجدداً نسبت به ثبت سفارش و تامین نیاز بازار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برآورد می‌شود حجم این سهمیه حدود ۲۴۵ میلیون دلار باشد، اظهار کرد: باز شدن ثبت سفارش اتفاق مثبتی برای بازار موبایل است، چراکه توقف چندماهه ثبت سفارش، روند ورود کالا به کشور را با مشکل مواجه کرده بود.

توقف ثبت سفارش تنها عامل گرانی موبایل نبود

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل درباره تأثیر توقف ثبت سفارش بر قیمت تلفن همراه گفت: بسته بودن ثبت سفارش یکی از عوامل افزایش قیمت موبایل در ماه‌های گذشته بود، اما نمی‌توان افزایش قیمت‌ها را تنها به این موضوع نسبت داد و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در این زمینه مؤثر بوده‌اند.

وی ادامه داد: در بازار جهانی، قیمت حافظه و تراشه افزایش پیدا کرده و همین مسئله هزینه قطعات مورد استفاده در تلفن همراه را بالا برده است. از سوی دیگر، هزینه‌های لجستیک نیز تحت تأثیر شرایط موجود افزایش داشته و در برخی موارد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک را شاهد بوده‌ایم.

اسدی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز نیز عامل دیگری است که در کنار محدودیت ثبت سفارش، رشد قیمت جهانی قطعات و افزایش هزینه‌های لجستیکی، موجب افزایش قابل توجه قیمت تلفن همراه در بازار ایران شده است.

کاهش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت تلفن‌های همراه با آغاز ثبت سفارش

وی با اشاره به واکنش بازار به خبر آغاز مجدد ثبت سفارش گفت: طی یکی دو روز اخیر، قیمت برخی کالا‌ها حدود ۵ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و انتظار می‌رود در صورت تداوم روند واردات و افزایش عرضه، کاهش قیمت در برخی بخش‌های بازار ادامه داشته باشد.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با تأکید بر رقابتی بودن بازار تلفن همراه اظهار کرد: بازار موبایل تابع عرضه و تقاضاست و رقابت میان واردکنندگان نقش مهمی در قیمت‌گذاری دارد. زمانی که عرضه افزایش پیدا کند، رقابت نیز بیشتر می‌شود و واردکننده برای فروش سریع‌تر کالا و بازگشت سرمایه خود ناچار است قیمت رقابتی‌تری ارائه کند.

وی افزود: بنابراین باز شدن ثبت سفارش می‌تواند با افزایش عرضه، بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد؛ البته میزان کاهش قیمت به حجم واقعی واردات، نرخ ارز و شرایط جهانی بازار نیز بستگی خواهد داشت.

فعلاً خبری از واردات گوشی‌های پرچم‌دار نیست

اسدی درباره کالا‌هایی که در مرحله جدید امکان ثبت سفارش آنها فراهم شده است، گفت: در حال حاضر تمرکز ثبت سفارش جدید بر گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار است و فعلاً خبری از باز شدن ثبت سفارش گوشی‌های پرچم‌دار و لوکس نیست.

وی افزود: بنابراین در این مرحله بیشتر گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده وارد چرخه ثبت سفارش خواهند شد و برای گوشی‌های گران‌قیمت و پرچم‌دار از جمله برخی مدل‌های گران سامسونگ و آیفون، باید منتظر تصمیمات بعدی و تعیین تکلیف نحوه ثبت سفارش آنها بود.

بازار موبایل از ۴ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کوچک‌شدن قابل توجه بازار تلفن همراه در سال‌های اخیر گفت: بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیارد دلار ارزش داشت، اما این بازار طی سال‌های اخیر به‌شدت کوچک شده است.

وی ادامه داد: آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار در سال‌های اخیر به حدود بیش از یک میلیارد دلار رسیده و برآورد می‌شود حجم بازار در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده باشد.

اسدی خاطرنشان کرد: امسال نیز با توجه به اینکه حدود نیمی از سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی ثبت سفارش جدیدی انجام نشده بود، هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از حجم واردات و اندازه بازار در پایان سال ارائه کرد.

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: کوچک‌شدن بازار موبایل ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم دارد. هرچه سفره مردم کوچک‌تر شود، کسب‌وکار‌ها نیز کوچک‌تر می‌شوند و بازار تلفن همراه هم از این وضعیت تأثیر می‌پذیرد.

خرید گوشی‌های گران‌قیمت برای مردم دشوار شده است

اسدی با بیان اینکه قدرت خرید مصرف‌کنندگان برای خرید گوشی‌های گران‌قیمت به‌شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: خرید گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت برای بسیاری از مردم دیگر امکان‌پذیر یا صرفه اقتصادی ندارد و تقاضای بازار بیشتر به سمت گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده سوق پیدا کرده است.

وی افزود: امروز حتی قیمت برخی گوشی‌های پایین‌رده نیز به بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین طبیعی است که بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان توان خرید گوشی‌های گران‌تر را نداشته باشند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش عرضه گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده می‌تواند به تأمین نیاز بخش بیشتری از بازار کمک کند و از فشار قیمتی موجود بکاهد.

تداوم کاهش قیمت به میزان عرضه و شرایط ارزی بستگی دارد

اسدی گفت: با توجه به آغاز ثبت سفارش و اختصاص سهمیه جدید به واردکنندگان، انتظار می‌رود روند عرضه در بازار بهبود پیدا کند. کاهش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی گوشی‌ها در روز‌های اخیر نیز نشان‌دهنده واکنش سریع بازار به اخبار مربوط به افزایش عرضه است.

وی افزود: با این حال، برای پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها باید منتظر ماند و دید ثبت سفارش‌ها با چه سرعتی انجام می‌شود، چه میزان کالا وارد کشور خواهد شد و وضعیت نرخ ارز و قیمت جهانی قطعات چگونه پیش خواهد رفت؛ اما در مجموع، در صورت افزایش عرضه، احتمال تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار موبایل وجود دارد.

منبع: ایرنا