مدیر میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهرداری تهران از بهره‌برداری فاز نخست زون آبگیری و عرضه محصولات فرآوری شده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید امیر موسوی مدیر میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به بهره‌برداری از فاز نخست زون آب‌گیری و تهیه، تولید و فروش محصولات فرآوری شده در میدان مرکزی میوه و تره‌بار گفت: این مرکز برابر تاکیدات مراجع نظارتی و با هدف جمع‌آوری و ساماندهی مراکزی که به صورت غیر بهداشتی و سنتی اقدام به آبگیری محصولاتی مانند لیمو و گوجه فرنگی می‌کردند؛ ساخته شد.

معاون مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار ادامه داد: بعد از تاکید دادستان تهران اجرای این پروژه در دستور کار سازمان میادین قرار گرفت. جلسات متعددی جهت بررسی این طرح برگزار و در نهایت مجوز اجرای زون آب‌گیری از سوی هیات مدیره سازمان صادر شد.

وی با اشاره به اینکه زون آب‌گیری در دو فاز طراحی شده است، بیان کرد: بر این اساس تعداد ۲۳ غرفه در دو سوله مجزا در جنوب پارکینگ سوله D۱ جانمایی شد؛ که در فاز نخست تعداد ۱۴ غرفه واقع در ضلع‌های شمالی و شرقی مجتمع تکمیل و از طریق اجرای مزایده عمومی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

مدیر میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهرداری تهران یادآور شد: در فاز دوم این طرح نیز ۹ غرفه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد. 

وی با بیان اینکه در چند روز آینده فعالیت فاز نخست مجتمع آب‌گیری فعالیت رسمی خود را شروع می‌کند؛ تاکید کرد: فاز نخست این طرح در ۲۰۰ متر مربع ساخته شده که دارای امکاناتی مانند خوابگاه، سرویس بهداشتی و حمام برای بهره‌برداران و کارگران این مجموعه است. همچنین تمامی انشعابات لازم مانند آب، برق و گاز نیز برای تمامی غرف در نظر گرفته شده است.
امیر موسوی در ادامه گفت: مجتمع آب‌گیری به غیر از عرضه محصولات آب‌گیری مانند لیمو، گوجه فرنگی، به صورت عمده و خرد فضایی برای فروش محصولات فرآوری شده مانند شور، ترشی و رب آماده نیز هست. در واقع شهروندان با مراجعه به این مجموعه می‌توانند برای تهیه آب غوره، لیمو و گوجه فرنگی برای تهیه رب، به صورت کاملا بهداشتی و قانونی محصولات خود را تهیه کنند. 

وی افزود: در مورد محصولات فرآوری شده نیز برند‌هایی که دارای مجوز‌های سلامت، بهداشتی و استاندارد‌های لازم هستند، در این مجموعه فعالیت می‌کنند.

معاون مدیرعامل سازمان ادامه داد: در طول ساخت این مجموعه سازمان‌های متولی مانند نماینده دادستان تهران، سازمان بازرسی کل کشور، اداره بهداشت جنوب تهران، سازمان تعزیرات، سد معبر و ... از فرایند ساخت بار‌ها بازدید کرده و جلساتی نیز در خصوص فعالیت زون آب‌گیری و فعالیت حجره‌هایی که به صورت سنتی اقدام به آب‌گیری محصولات در میدان مرکزی می‌کنند؛ برگزار شده است.

وی بیان کرد: طبق دستور قضایی تا نیمه مهرماه تمامی حجراتی که اقدام به آب‌گیری محصولات به شیوه سنتی و غیر بهداشتی می‌کنند ساماندهی می‌شوند. در حال حاضر اخطار‌های لازم به این حجرات داده شده است.

مدیر میدان مرکزی میوه و تره‌بار یادآور شد: به عبارتی از نیمه مهرماه تمامی حجراتی که کار آب‌گیری محصولات را تا کنون انجام می‌دادند باید به فعالیت قبلی خود که همان بارفروشی است؛ بازگردند و چنانچه تمایل به انجام این کار داشته باشند باید از طریق شرکت در مزایده در زون آب‌گیری بهداشتی جدید و برنده شدن در آن؛ فعالیت کنند. 

وی در انتهای صحبت‌های خود بیان کرد: فاز دوم این طرح نیز تا دو ماه آینده آماده بهره‌برداری می‌شود که طی برگزاری فرآیند قانونی مزایده متقاضیان می‌توانند در این مجموعه فعالیت کنند.

برچسب ها: میوه ، میادین
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