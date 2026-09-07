در متن نامه سیدرضا صالحی‌امیری به پیمان جبلی آمده است: «بدین‌وسیله از اهتمام و همراهی شایسته جنابعالی، مدیران، خبرنگاران، تهیه‌کنندگان و عوامل محترم سازمان صداوسیما در پوشش گسترده و مناسب جشن ثبت جهانی الموت و انعکاس ابعاد ملی، فرهنگی و مردمی این رویداد ارزشمند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

ثبت جهانی الموت، افزون بر جایگاه برجسته آن در معرفی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران، فرصتی برای تقویت احساس تعلق، غرور ملی و امید اجتماعی و نیز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان قزوین در سطح ملی و بین‌المللی است. در این میان، حضور موثر رسانه ملی و بازتاب متناسب شور و مشارکت مردم، نقش مهمی در انتقال پیام این رویداد و تبدیل آن به یک خاطره ملی ایفا کرد.

بی‌تردید همراهی رسانه ملی در معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای صیانت از هویت تاریخی ایران و گسترش روایت صحیح و امیدآفرین از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی این سرزمین است.

ضمن قدردانی مجدد از جنابعالی و تمامی همکاران محترم آن سازمان، توفیق روزافزون شما را در خدمت به فرهنگ، هویت و منافع ملی ایران عزیز از خداوند متعال خواستارم.»