۳ هسته عملیاتی گروهک تروریستی تکفیری در جنوب شرق کشور منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-سربازان گمنام امام زمان (عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان موفق شدند ۳ هسته سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی صهیونی را هنگام ورود به داخل کشور و پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی، منهدم کنند.

مزدوران بازداشت شده، در خارج از کشور آموزش‌های نظامی و بمب‌گذاری و ترور دیده بودند و قصد داشتند با ایجاد ناامنی در شهرستان‌های جنوب استان، به آرامش و امنیت عمومی این مناطق ضربه وارد کنند.

از این تروریست‌ها مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند یک انبار از سلاح‌های جنگی سبک و نیمه‌سنگین را که به صورت مخفیانه و غیرمجاز وارد کشور شده بود، کشف و ضبط کنند.