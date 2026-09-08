باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: اتحادیه در ابتدای هر ماه قیمت پیشنهادی تخم‌مرغ را به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند.

وی قیمت پیشنهادی هر کیلو تخم مرغ برای شهریورماه ۲۷۱ هزار تومان اعلام کرد و افزود: تولیدکنندگان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند تخم‌مرغ را درب مرغداری با این قیمت بفروشند.

کاشانی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو تخم‌مرغ حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان کمتر از قیمت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت پیشنهادی اتحادیه و قیمت تمام‌شده عرضه می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: پس از آزادسازی ارز، تولیدکنندگان حدود ۶ ماه محصول خود را با قیمتی معادل ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده فروختند. گفتنی است طی ۴۵ روز گذشته نیز با وجود افزایش قیمت تخم‌مرغ، همچنان محصول تولیدکنندگان با فاصله قابل توجهی از قیمت پیشنهادی اتحادیه و قیمت تمام‌شده به فروش رسیده است.

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت تمام اقلام پروتئینی، مصرف تخم‌مرغ به‌شدت افزایش یافته است، چراکه تخم‌مرغ با وجود افزایش قیمت، همچنان ارزان‌ترین کالای پروتئینی کشور محسوب می‌شود و مردم با توجه به قیمت سایر محصولات پروتئینی، بیشتر به سمت مصرف تخم‌مرغ رفته‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تولید تخم‌مرغ در شهریورماه حدود ۱۱۸ هزار تن برآورد کرد و گفت: با احتساب مصرف داخل ۱۰۰ هزار تن از این میزان نیاز کشور است.