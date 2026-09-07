باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی، ضمن قدردانی از رسانه ملی برای پوشش مناسب خبری و تصویری مراسم ملی جشن روز پزشک و داروساز سال ۱۴۰۵ تأکید کرد: این همراهی، فراتر از یک همکاری اداری، نشان‌دهنده درک عمیق مسئولان از جایگاه جامعه پزشکی و قدردانی از تلاش پزشکان و داروسازان در لحظات حساس و بحرانی کشور است.

در متن نامه محمد رئیس‌زاده به پیمان جبلی آمده است: «نظر به جایگاه والای کادر درمان و نقش حیاتی آنان در صیانت از سلامت جامعه، برگزاری باشکوه مراسم ملی جشن «روز پزشک و داروسازسال ۱۴۰۵»، با حمایت‌های بی‌دریغ، همکاری‌های مؤثر و نگاه مسئولانه جنابعالی و مجموعه محترم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، موجب ایجاب الگویی مؤثر در تجلیل از خدمات جهادگران عرصه سلامت کشور و زمینه‌ساز از ارتقای سطح امید و نشاط اجتماعی به‌ویژه در بین پزشکان و داروسازان جوان گردید.

حمایت‌های ارزشمند جنابعالی در این زمینه، فراتر از یک همکاری اداری، نشان‌دهنده درک عمیق مسئولان اجرایی از جایگاه جامع پزشکی و قدردانی از ایتارگری‌های پزشکان، داروسازان و سایر اعضای محترم جامعه پزشکی در لحظات حساس و بحرانی کشور است.

این همراهی، همواره برای ما مایه امیدواری و انگیزه‌ای مضاعف جهت خدمت‌رسانی صدچندان و با کیفیت به ملت عزیز ایران خواهد بود.

از جنابعالی و همکاران محترم در شبکه‌های مختلف صداوسیما به‌ویژه شبکه سلامت و خبر که در پوشش و انعکاس مناسب خبری و تصویری این برنامه باشکوه و وزین همکاری داشتند، صمیمانه سپاسگزاری نموده و برای جنابعالی و مجموعه معظم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، توفیق روزافزون و کامیابی در عرصه‌های مختلف خدمات رسانه‌ای از درگاه خداوند متعال خواستارم.»