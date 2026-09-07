باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های استونی گزارش دادند که دونالد جان ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، در یک سفر محرمانه وارد تالین، پایتخت این کشور، شد.

«مهمان آمریکایی» با پرواز قطر ایرویز از مغولستان رسیده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که هویت و رفت و آمد‌های او در داخل شهر کاملا مخفی نگه داشته می‌شد و تنها مشخص بود که او در هتل رادیسون کالکشن اقامت دارد.

منابع خبری استونی افزودند که ترامپ جونیور قبل از ترک استونی در صبح روز بعد، کاملا از تماس با روزنامه‌نگاران محلی که سعی داشتند از او در مورد هدف سفرش سوال کنند، اجتناب کرد.

سفارت آمریکا در تالین از اظهار نظر در مورد جزئیات این سفر خودداری کرد و یکی از نمایندگان سفارت اظهار داشت که سفارت هیچ توضیح بیشتری ارائه نخواهد داد.

در همین زمینه، منابع رسانه‌ای تایید کردند که انگیزه‌های این سفر همچنان نامشخص است و خاطرنشان کردند که «هنوز مشخص نیست که آیا سفر پسر رئیس جمهور آمریکا به استونی ماهیت خصوصی دارد یا در چارچوب امور تجاری قرار می‌گیرد».

منبع: آر تی