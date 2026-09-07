دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهور آمریکا، در سفری محرمانه وارد تالین، پایتخت استونی، شد؛ سفری که جزئیات و اهداف آن همچنان نامشخص است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های استونی گزارش دادند که دونالد جان ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا، در یک سفر محرمانه وارد تالین، پایتخت این کشور، شد.

«مهمان آمریکایی» با پرواز قطر ایرویز از مغولستان رسیده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که هویت و رفت و آمد‌های او در داخل شهر کاملا مخفی نگه داشته می‌شد و تنها مشخص بود که او در هتل رادیسون کالکشن اقامت دارد.

منابع خبری استونی افزودند که ترامپ جونیور قبل از ترک استونی در صبح روز بعد، کاملا از تماس با روزنامه‌نگاران محلی که سعی داشتند از او در مورد هدف سفرش سوال کنند، اجتناب کرد.

سفارت آمریکا در تالین از اظهار نظر در مورد جزئیات این سفر خودداری کرد و یکی از نمایندگان سفارت اظهار داشت که سفارت هیچ توضیح بیشتری ارائه نخواهد داد.

در همین زمینه، منابع رسانه‌ای تایید کردند که انگیزه‌های این سفر همچنان نامشخص است و خاطرنشان کردند که «هنوز مشخص نیست که آیا سفر پسر رئیس جمهور آمریکا به استونی ماهیت خصوصی دارد یا در چارچوب امور تجاری قرار می‌گیرد».

منبع: آر تی

برچسب ها: پسر دونالد ترامپ ، سفر مخفیانه
خبرهای مرتبط
آلبانیایی‌ها اعتراضات خود را علیه توسعه املاک مرتبط با ترامپ افزایش می‌دهند
روند مذاکرات با ایران، ثروت مذاکره‌ کننده «محبوب» ترامپ را افزایش داده است!
شکست پروژه اقناع عمومی؛ ۵۳ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را به نفع کشورشان نمی‌دانند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کره شمالی ناوشکن مجهز به قابلیت هسته‌ای را عملیاتی کرد
فرار مغزها؛ خروج نزدیک به ۱۴۰۰ پزشک از اسرائیل در سه سال
کره شمالی و روسیه نخستین پل جاده‌ای خود را افتتاح کردند
کره جنوبی: دوران اتکای صرف به آمریکا به پایان رسیده است
ترامپ کارنی را با یک کاریکاتور مسخره کرد
پیش‌بینی وزیر جنگ سابق آمریکا از ادامه جنگ تا ۶ ماه آینده
سانحه هواپیمای باری آمازون در میامی ۵ کشته بر جا گذاشت
قیمت نفت به ۹۷ دلار در هر بشکه رسید
آغاز رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن
نروژ یک گردان توپخانه در مرز روسیه مستقر کرد
آخرین اخبار
سفر محرمانه ترامپ جونیور به استونی
انصارالله یمن سومین پهپاد عربستان را سرنگون کرد
ویتکاف و کوشنر اوکراین را ترک کردند
ترامپ احتمال تغییر نام نیومکزیکو را مطرح کرد
فرار مغزها؛ خروج نزدیک به ۱۴۰۰ پزشک از اسرائیل در سه سال
کره شمالی و روسیه نخستین پل جاده‌ای خود را افتتاح کردند
کوشنر: انتخابات مواضع اسرائیل درباره غزه را غیرمنطقی کرده است
ادامه تعطیلی ۷ فرودگاه اندونزی در پی فوران آتشفشان
درس عبرت جنگ برای قطر: ائتلاف با آمریکا کافی نیست
ترامپ کارنی را با یک کاریکاتور مسخره کرد
نروژ یک گردان توپخانه در مرز روسیه مستقر کرد
آغاز رسیدگی دیوان لاهه به اعتراض آلمان در پرونده حمایت از نسل‌کشی غزه
پیروزی راست افراطی در آلمان؛ زنگ خطر برای اروپا
حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۱۱ شهید بر جا گذاشت
ادامه صادرات گاز روسیه به اروپا با وجود کاهش حجم عرضه
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح از ماه مه رسید
کره جنوبی: دوران اتکای صرف به آمریکا به پایان رسیده است
قیمت نفت به ۹۷ دلار در هر بشکه رسید
پیش‌بینی وزیر جنگ سابق آمریکا از ادامه جنگ تا ۶ ماه آینده
آغاز رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن
زاخارووا زلنسکی را تهدیدی بزرگ‌تر از بن‌لادن دانست
سانحه هواپیمای باری آمازون در میامی ۵ کشته بر جا گذاشت
کره شمالی ناوشکن مجهز به قابلیت هسته‌ای را عملیاتی کرد
حمله خیالی ترامپ به خارک با هوش مصنوعی
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ دست کم ۷ نفر به شهادت رسیدند
کوشنر: توافق آینده باید مانع از تکرار جنگ اوکراین شود
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز؛ ۵۹ کشتی در ۴۸ ساعت
ادعای رویترز: نتانیاهو به دنبال برچیدن برخی از مسکن‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری است
وزیر انرژی آمریکا: ممکن است توافق هسته‌ای با ایران محقق نشود
فرستادگان ترامپ با زلنسکی دیدار کردند