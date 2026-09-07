باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در جشن پسته‌چینی قزوین که روز یکشنبه با حضور جمعی از مردم، مسوولان و فعالان محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه قزوین همواره شهر مردان متمکن و دارای سرمایه‌های عظیم تمدنی بوده،گفت: شریان حیات و سرمایه اصیل مردم این دیار از دل باغستان دیرینه می‌گذرد؛ میراثی که نه تنها هویت تاریخی ماست، بلکه امروز به عنوان یک ظرفیت راهبردی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به جذابیت‌های کم‌نظیر قزوین که منجر به ماندگاری تجار و فعالان اقتصادی در این شهر شده است، افزود: رشد تجارت و توسعه ابنیه تاریخی در قزوین، گواه روشنی بر شرایط مطلوب اقتصادی و فرهنگی استان است که باید با تکیه بر همین ظرفیت‌های بومی، تقویت شود.

احمدپور با تاکید بر اهمیت زیست‌محیطی باغستان‌های سنتی، تصریح کرد: باغستان امروز دیگر صرفا یک منبع درآمدی نیست؛ این پهنه سبز، ریه تنفسی شهر است و حفظ آن برای تضمین سلامت شهروندان و تداوم حیات شهری، در اولویت برنامه‌های استانداری قرار دارد.

این مسئول با انتقاد از کم‌توجهی‌های احتمالی نسبت به این میراث، اظهار کرد: وظیفه مدیریتی و اخلاقی ما این است که قدردان این ظرفیت کم‌نظیر باشیم، در همین راستا، مجموعه استانداری با جدیتِ تمام، جلسات مرتبط با حوزه باغستان را پیگیری کرده و صدای باغداران عزیز را برای رفع چالش‌ها خواهیم شنید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به پیوند میان کشاورزی و برندسازی اقتصادی، بیان کرد: پسته قزوین به عنوان یکی از شاخص‌ترین محصولات کشور، ماده اولیه باقلوایی است که اکنون به یک برند مطرح و افتخارآمیز برای استان تبدیل شده است و این زنجیره ارزش اقتصادی، مایه فخر قزوین است و وظیفه ما است که با تقویت آن، نام قزوین را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بیش از پیش برجسته کنیم.

باغ پارک قرادآباد، حلقه اتصال باغستان به متن شهر است

در ادامه این مراسم، سیاوش طاهرخانی فرماندار شهرستان قزوین گفت: این رویداد را نه یک برنامه تشریفاتی بلکه تحقق یک مطالبه دیرینه و نمادی از عزم جدی مدیریت شهری و استانی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان میدانیم.

وی افزود: احداث این باغ پارک، پاسخی به دغدغه‌ای چندین ساله بود که همواره در دستور کار شورا و شهرداری قرار داشت و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که پس از ۱۵ سال انتظار و پیگیری‌های مستمر، طرح این مجموعه بزرگ از مرحله مطالعه خارج و وارد فاز اجرایی شده است، این تاخیر، هرچند نامطلوب بود، اما به ما آموخت که برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار شهری باید با نگاهی دقیق و کارشناسی گام برداریم تا خروجی کار، الگویی ماندگار باشد.

طاهرخانی بیان کرد: مکان‌یابی این پروژه در منطقه قرادآباد، انتخابی هوشمندانه و مبتنی بر نیاز واقعی منطقه است، متاسفانه در گذشته، ساختار فضای سبز در این بخش از شهر به گونه‌ای نبود که پاسخگوی نیاز‌های ساکنان باشد؛ اما با اجرای این باغ پارک ۱۸ هکتاری، شاهد تغییر چهره این منطقه و ایجاد تعادلی نوین میان بافت مسکونی و طبیعت خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: نکته قابل تامل در این پروژه، توجه به بافت و هویت بومی منطقه است، باغ‌های کوچک موجود در این ناحیه با روش آبیاری غرقابی اداره می‌شوند و جنس درختان آنها، روایتگر سال‌ها تجربه و سخت‌کوشی مردم زحمتکش این دیار است و ما در طراحی این پارک به دنبال نادیده گرفتن این میراث نبوده و نخواهیم بود؛ بلکه هدف، تلفیق دانش روز با فرهنگ غنی باغداری قزوین است تا فضایی خلق شود که هم اصالت داشته باشد و هم کارآمد.

وی ادامه داد: آنچه این پروژه را به یک کار شاخص و الگویی کم نظیر تبدیل می‌کند، رویکرد چندبعدی آن است، نخست اینکه، این باغ پارک به‌عنوان یک حلقه اتصال، حاشیه شهر را به متن طبیعت پیوند می‌زند و پای مردم را دوباره به دل باغ‌ها باز میکند و دیگر اینکه، اجرای چنین پروژه‌های مقیاس متوسط، اما تاثیرگذاری، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک برای رونق اقتصادی منطقه عمل کند؛ چراکه ایجاد فضای سبز عمومی، نه‌تنها به افزایش ارزش کیفی محیط می‌انجامد، بلکه با جذب گردشگر و ایجاد فرصت‌های خدماتی، چرخ‌های کوچک اقتصادی را نیز به حرکت درمی‌آورد.

فرماندار قزوین بیان کرد: موفقیت یک پروژه شهری، تنها به متراژ یا هزینه آن نیست، بلکه به میزان تاثیرگذاری آن بر روحیه جمعی و تعلق خاطر شهروندان بستگی دارد و این باغ پارک با وسعت ۱۸ هکتار، ظرفیت آن را دارد که به مکانی برای تعاملات اجتماعی، تفریح، ورزش و حتی آموزش مفاهیم زیست‌محیطی تبدیل شود.

منبع: استانداری قزوین