باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عباسی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز از برگزاری بیست ونهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان کشور بهمیزبانی این دانشگاه خبر داد و گفت: این کنگره از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه جاری، با حضور نمایندگان دفاتر فعال جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه شیراز برگزار میشود.
او با اشاره به اهمیت برگزاری این کنگره اظهار کرد: کنگره سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، عالیترین رکن تصمیمگیری این اتحادیه و فرصتی برای گردهمایی نمایندگان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان از سراسر کشور است.
عباسی افزود: این کنگره علاوهبر بررسی عملکرد و جهتگیریهای اتحادیه، زمینهای برای هماندیشی، ارزیابی شرایط روز کشور و دانشگاه و همچنین تعیین مسیر فعالیتهای تشکیلاتی اتحادیه در دوره پیشرو فراهم میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز ادامه داد: برگزاری چنین رویدادی از این نظر اهمیت دارد که یک مجموعه دانشجویی سراسری، نیازمند بازخوانی عملکرد، شناسایی مسائل و اولویتهای جدید، ایجاد همافزایی میان دفاتر و بهروزرسانی برنامههای خود متناسب با اقتضائات کشور و دانشگاه است.
عباسی با بیان اینکه کنگره سالانه اتحادیه نقش مهمی در تعیین ساختار مدیریتی و جهتگیری آینده این تشکل دانشجویی دارد، گفت: برگزاری انتخابات شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و هیئت عالی نظارت اتحادیه از مهمترین محورهای بیست ونهمین دورهی کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان کشور خواهد بود.
او با اشاره به مشارکت دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در این رویداد بیان کرد: درحال حاضر ۶۲ دفتر فعال جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور در این کنگره حضور خواهند داشت و هریک از این دفاتر تعدادی از نمایندگان خود را برای شرکت در برنامههای کنگره اعزام میکنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز همچنین از پیشبینی برنامههای متنوع فرهنگی و تشکیلاتی در حاشیه این کنگره خبر داد و گفت: در جریان برگزاری این رویداد، میزبان سخنرانان مطرح کشوری خواهیم بود و همچنین آیین اهدای جوایز جشنوارههای کشوری «شهید دیالمه» و «جاد برتر» و اعطای احکام دبیران دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
عباسی بیان کرد: مسئولیت برگزاری این کنگره بر عهده شورای مرکزی فعلی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان است که امسال به میزبانی دانشگاه شیراز و دفتر جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه برگزار میشود.
او افزود: برگزاری این رویداد در دانشگاه شیراز، فرصتی برای تقویت تعامل و همافزایی میان مجموعههای دانشجویی و دانشگاهی و همچنین میزبانی از نمایندگان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان از سراسر کشور در شهر شیراز و سومین حرم اهلبیت (علیهمالسلام) است.
گفتنی است، بیست ونهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان کشور از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات این برنامه میتوانند با دبیرخانه کنگره، به شماره ۹۰۲۰۸۱۷۳۹۸ تماس گیرند.