طرح نظارتی بازار از اول اردیبهشت با نظارت بر بازار نوشت افزار در گام اول آغاز شده و تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - محدثی‌نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: در اردیبهشت امسال طرحی در حوزه نظارت‌ها و منطقه بندی شهر‌ها اجرا شد که نتیجه آن باعث کمترین نرخ تورم شد، یک قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار تشکیل شد که هدف آن نظارت هوشمندانه بر بازار و جلوگیری از تخلفات است.

او افزود: در بحث نان نیز، قرارگاه ورود پیدا کرده و همچنین شخص استاندار حضوری از نانوایی‌ها بازدید می‌کنند و اکنون در بحث پخت و کیفیت نان مشکلی وجود ندارد. اتحادیه‌ها و اصناف بیشتر پای کار آمدند و بازرسی هر روزه صورت می‌گیرد، مردم در صورت نارضایتی موارد را به ما اعلام کنند.

محدثی‌نژاد بیان کرد: در پی بازدید‌های میدانی که برای فرم مدارس و البسه صورت گرفت در برخی موارد و قرارداد‌ها خانواده‌ها از اختلاف قیمت‌ها گلایه‌مند بودند که بررسی‌ها صورت گرفته و گا‌ها اختلاف به دلیل استفاده از به طور مثال یک لوگو بر روی لباس بوده است، موارد بررسی و نتیجه به خانواده‌ها اعلام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: در مورد نوشت افزار نیز به همین صورت با توجه به افزایش تقاضای مردم، بازار این محصولات در طرح صیانت از حقوق مردم، مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

او عنوان کرد: مردم اختلاف قیمت یا اجحاف در حق شان را اعلام کنند، حتما هنگام خرید قیمت را با مبلغ دریافتی تطابق داده و فاکتور خرید دریافت کنند.

محدثی‌نژاد تصریح کرد: قانون ساماندهی اجاره بها افزایش سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد را برای تجاری مجاز کرده که شورای حل اختلاف متولی رسیدگی به تخلفات در این مورد است، اداره ما رسیدگی به موارد شکایتی در مسکن را بر عهده دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: طرح نظارتی بر بازار ویژه‌ مدارس، در استان از اول شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و در مرحله اول بحث بازار نوشت افزار با گشت مشترک پیگیری می‌شود.

او گفت: بحث ناظرین افتخاری راه افتاده است و در ادارات کارمندان می‌توانند تقاضای خود در این مورد را اعلام کنند.