حماس با استقبال از عملیات نزدیک شهرک «اوصْرین» در جنوب نابلس، آن را واکنشی به جنایات و شهرک‌سازی‌های اسرائیل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس در واکنش به عملیات ضد صهیونیستی در نابلس در بیانیه‌ای گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، ما عملیات قهرمانانه‌ای را که در نزدیکی شهرک «اوصْرین» در جنوب شهر نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی رخ داد، تبریک می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که این عملیات در واکنش به جنایت‌های مستمر رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان افراطی آن انجام شده است.

این جنبش افزود: همچنین عامل اجرای این عملیات قهرمانانه را شهید می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که ملت ما در برابر تجاوز، شهرک‌سازی، کوچ اجباری و هدف قرار دادن سرزمین و مقدساتش سکوت نخواهد کرد و به مقاومت و پایبندی به حقوق ملی خود، ایستادگی در سرزمینش و مقابله با سیاست‌های اشغالگر برای تحمیل واقعیت‌های جدید و از بین بردن حضور فلسطینیان ادامه خواهد داد. جنبش مقاومت اسلامی حماس

منبع: کانال تلگرامی حماس

برچسب ها: جنبش حماس ، عملیات ضد صهیونیستی
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