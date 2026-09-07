باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، در جریان بازرسی و نظارت بر بازار استان، ۱۰۱ قلم کالای فاقد علامت استاندارد شناسایی و از مراکز عرضه و فروش جمع‌آوری شد.

وی افزود: این کالا‌ها طیف متنوعی از محصولات مصرفی و مورد استفاده شهروندان را شامل می‌شود که از جمله آنها می‌توان به شکر سفید، گندم و جو پوست‌کنده، فرآورده یخی خوراکی، خوراک بادمجان، انواع چهارراهی و سه‌راهی برق، شامپو، صابون، دوغ، زیتون شور، گلاب و عرقیجات، کلوچه، خرما و رطب، سیرترشی، کنسرو ماهی تن، کباب لقمه، روغن زیتون بکر و فرابکر، مربا، نمک تصفیه‌شده یددار، شیرینی آردی، سوسیس، رب گوجه، خامه فرادما، اسباب‌بازی، دستمال کاغذی، بلوک سقفی پلی‌استایرن، پروتئین سویا، خلال مغز بادام و آرد قنادی اشاره کرد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان تصریح کرد: تولیدکنندگان کالا‌های مشمول استاندارد اجباری موظف‌اند پس از دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی مربوط و مشخصات کامل کالا از جمله نام تولیدکننده و نشانی محل تولید را روی محصول درج کنند.

همت‌زاده ادامه داد: عرضه کالا‌های مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد معتبر، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، مطابق ضوابط و مقررات با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دسترسی به کالای باکیفیت، حق مسلم مصرف‌کنندگان است، گفت: بازرسی و پایش بازار استان به‌صورت مستمر توسط کارشناسان و بازرسان اداره‌کل استاندارد انجام می‌شود و با کالا‌های فاقد استاندارد، به‌ویژه کالا‌هایی که می‌توانند سلامت، ایمنی و حقوق اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار دهند، برخورد خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان از شهروندان خواست هنگام خرید کالا‌های مشمول استاندارد اجباری، به وجود علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی زیر آن توجه کنند و برای اطمینان از اصالت و اعتبار علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی درج‌شده روی کالا را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

همت‌زاده همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده کالا‌های مشمول استاندارد اجباری و فاقد علامت استاندارد در مراکز عرضه و بازار، موضوع را از طریق سامانه مردم‌دار ۱۵۱۷ به نشانی [۱۵۱۷.inso.gov.ir](https://۱۵۱۷.inso.gov.ir?utm_source=chatgpt.com) یا شماره تلفن ۱۵۱۷ گزارش کنند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی برای جمع‌آوری کالا انجام شود.