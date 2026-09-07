بازدید از تالارهای موزه سینمای ایران ۲۱ شهریورماه به مناسبت روز ملی سینما رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت روز ملی سینما، بازدید از تالارهای موزه سینمای ایران شنبه ۲۱ شهریور ماه برای علاقه‌مندان به هنر و تاریخ سینمای کشور رایگان خواهد بود.

همزمان با روز ملی سینما، ۲۱ شهریورماه علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در موزه سینمای ایران، به صورت رایگان از تالارهای موزه بازدید کرده و با بخش‌های مختلفی از تاریخ سینمای ایران، آثار و اسناد ارزشمند، تجهیزات سینمایی و یادگارهای سینماگران کشور آشنا شوند.

همچنین نسخه اصلاح و مرمت شده برخی از آثار شاخص سینمای ایران که به مناسبت روز ملی سینما و به همت فیلمخانه ملی ایران آماده نمایش شده است، از روز سه‌شنبه تا شنبه (۱۷ تا ۲۱ شهریورماه) از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن «سینماتوگراف» موزه سینمای ایران روی پرده خواهد رفت.

به این ترتیب سه‌شنبه (۱۷ شهریورماه) «ای ایران» به کارگردانیناصر تقوایی، چهارشنبه (۱۸شهریورماه) «تنگسیر» به کارگردانی امیر نادری، پنجشنبه (۱۹ شهریورماه) «ستارخان» به کارگردانی علی حاتمی، جمعه (۲۰ شهریورماه) «هامون» به کارگردانی داریوش مهرجویی و شنبه (۲۱ شهریورماه) «پرده آخر» به کارگردانی واروژ کریم مسیحی نمایش داده خواهد شد.

منبع: موزه سینما