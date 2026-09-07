تجارت ملوانی ظرفیت مهمی برای تامین نیاز بازار است

باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان زارع روز دوشنبه در دیدار با محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با رویکرد بررسی ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به محدودیتهای اقتصادی، تسهیل فرآیند تجارت، کاهش هزینههای مبادله و کوتاه کردن فرآیندهای اداری و گمرکی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: کاهش زمان و هزینههای تجارت میتواند بخشی از آثار مشکلات و محدودیتهای موجود بر فعالیت فعالان اقتصادی، بازرگانان، لنجداران و ملوانان را کاهش دهد و زمینه استمرار فعالیتهای تجاری را فراهم کند.
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای بندری و تجاری استان تصریح کرد: این استان از شمال تا جنوب دارای بنادر متعدد است و بندر بوشهر نیز از ظرفیتهای مناسبی در حوزههای بندری، گمرکی و تجاری برخوردار است که باید از این ظرفیتها برای تقویت تجارت خارجی و ملوانی استفاده کرد.
وی ادامه داد: میتوان با بهرهگیری از حقوق و امتیازات قانونی شناورهای کوچک و در نظر گرفتن صرفه و صلاح مالکان لنجهایی که در شرایط کنونی متوقف هستند، فرآیند تجارت ملوانی را تسهیل و زمان و هزینه فعالیت فعالان این حوزه را کاهش داد.
استاندار بوشهر یادآورشد: فعالسازی ظرفیت لنجها و تجارت ملوانی در شرایط دشوار اقتصادی، علاوه بر کمک به رونق تجارت، میتواند زمینه تأمین بخشی از نیازهای بازار و معیشت مرزنشینان استان را فراهم کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این دیدار با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی و تجاری این استان را مورد توجه قرار داد.
محمد علی دهقان دهنوی همچنین بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت لنجداران و بازرگانان استان بوشهر در تأمین کالاهای مورد نیاز بازار تأکید کرد.
وی گفت: ظرفیت فعالان تجاری این استان، به ویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی، میتواند در شرایط کنونی نقش مؤثری در پایداری بازار و تأمین نیازهای کشور ایفا کند.