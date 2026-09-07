مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از برداشت بیش از ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات شتوی (گندم، جو و کلزا) در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی از برداشت بیش از ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات شتوی (گندم، جو و کلزا) در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب و توزیع مطلوب رطوبت در مراحل حساس رشد، همراه با اعمال مدیریت علمی مزارع، مجموع تولید محصولات شتوی این شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته رشد چشمگیر ۷۷٫۸ درصدی (معادل بیش از ۵۲ هزار و ۶۰۰ تن افزایش) را به ثبت رسانده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تشریح کرد: در سال زراعی جاری، ۸۴ هزار و ۳۵۰ تن گندم، ۳۵ هزار و ۷۵۰ تن جو و حدود ۱۰۰ تن دانه روغنی کلزا از سطح مزارع زیر کشت برداشت شده است که سهم اصلی این جهش تولید، مربوط به بهبود بی‌سابقه عملکرد در مزارع دیم منطقه است.

سهم ۴۵ درصدی مزارع دیم از کل تولید

او با اشاره به وضعیت کشت و برداشت گندم به‌عنوان یک محصول راهبردی در شهرستان شیراز اظهار داشت: در سال زراعی جاری، مجموعاً ۳۸ هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی شیراز به زیر کشت گندم رفت که از این میزان، ۹ هزار و ۲۰۰ هکتار آبی و ۲۹ هزار و ۲۵۰ هکتار دیم بوده است.

میرزایی افزود: از مجموع ۸۴ هزار و ۳۵۰ تن گندم تولیدی، ۴۶ هزار تن از مزارع آبی (با میانگین عملکرد ۵ هزار کیلوگرم در هکتار) و ۳۸ هزار و ۳۵۰ تن از مزارع دیم به دست آمده است. عملکرد مزارع دیم گندم با رشدی چشمگیر به ۱۳۰۰ کیلوگرم در هکتار رسید؛ در حالی که این رقم در سال زراعی گذشته تنها ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار ثبت شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز خاطرنشان کرد: تولید گندم شهرستان نسبت به سال قبل (۵۰ هزار و ۱۵۰ تن)، رشدی معادل ۶۸٫۲ درصد (بیش از ۳۴ هزار تن افزایش) را نشان می‌دهد.

رشد ۱۰۷ درصدی تولید جو در شهرستان شیراز

این مقام مسئول در ادامه به تشریح آمار برداشت جو و کلزا پرداخت و گفت: در بخش جو، از مجموع ۱۵ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت (۴۴۰۰ هکتار آبی و ۱۱ هزار هکتار دیم)، ۳۵ هزار و ۷۵۰ تن محصول برداشت شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۰۷٫۷ درصدی نسبت به سال گذشته (۱۷ هزار و ۲۱۴ تن) است.

میرزایی ادامه داد: میانگین عملکرد جو آبی به ۴ هزار کیلوگرم در هکتار و جو دیم به ۱۶۵۰ کیلوگرم در هکتار (در مقایسه با ۳۸۰ کیلوگرم سال قبل) افزایش یافته است که حاکی از پاسخ بسیار مثبت مزارع دیم جو به بارش‌های اخیر است.

او درباره آخرین وضعیت برداشت کلزا نیز توضیح داد: در سال جاری ۴۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافت که عملیات برداشت در ۳۳ هکتار آن انجام شد و نزدیک به ۱۰۰ تن محصول با میانگین عملکرد ۳۰۳۰ کیلوگرم در هکتار تحویل مراکز خرید شده است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تأکید کرد: عملیات برداشت محصولات شتوی در سطح شهرستان با به به‌کارگیری ۱۳ اکیپ تخصصی برداشت (۵ اکیپ گندم، ۵ اکیپ جو و ۳ اکیپ کلزا) و نظارت دقیق بر تنظیمات کمباین‌ها جهت کاهش ریزش و افت محصول به انجام رسیده است.

مدیریت جهاد کشاورزی شیراز آمادگی کامل دارد تا با تداوم حمایت‌های فنی و پشتیبانی زراعی، پایداری این جهش تولید را در سال‌های آتی تضمین کند.

منبع: جهاد کشاورزی شیراز