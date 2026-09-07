باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران» شهریور ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می شود؛ جهت ثبت نام و حضور در این رزمایش بزرگ به مساجد و پایگاههای مقاومت مراجعه کنید.
گفتنی است که سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ دوم شهریورماه در همایش مشترک فرماندهان انتظامی و سپاه تهران بزرگ که با هدف «همدلی و همافزایی هرچه بیشتر پایوران» و ارتقا عملکرد مأموریتهای محوله در پایتخت برگزار شده بود از برگزاری رزمایش بزرگ ۳۱۳هزار نفره مردمی تحت عنوان «جانفدا» در آینده ای نزدیک خبر داد و اعلام کرده بود: این رزمایش که با مشارکت نیروهای مردمی و سازمانیافته طراحی شده، نمادی دیگر از همافزایی بینظیر بین سپاه، ناجا و اقشار مختلف جامعه در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی خواهد بود.
منبع: سپاه