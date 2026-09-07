جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0622\u0628\u0632\u0631\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a \u062c\u0646\u06af \u067e\u0631\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0647\u0645\u0627\u062a \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0634\u062f\u062a \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n