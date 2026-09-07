باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم

جنگ پرهزینه با ایران ذخایر مهمات و توان عملیاتی نیروهای آمریکا را فرسوده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته‌نامه آبزرور در گزارشی نوشت جنگ پرهزینه با ایران، توان عملیاتی ارتش آمریکا و ذخایر مهمات آن را به‌شدت تحلیل برده است.

 

مطالب مرتبط
جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم
young journalists club

حسابی که ترامپ برای کشور‌های عربی باز کرده! + فیلم

جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم
young journalists club

جنگی که ترامپ را زیر فشار برد + فیلم

جنگ با ایران ارتش آمریکا را فرسوده کرد + فیلم
young journalists club

 تناقض‌های ترامپ و سردرگمی واشنگتن؛ آمریکا در ماه هفتم جنگ، هنوز نمی‌داند دنبال چیست + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر دیده نشده از شهیدان باقری و حاجی‌زاده در رزمایش پیامبر اعظم + فیلم
۵۳۷

تصاویر دیده نشده از شهیدان باقری و حاجی‌زاده در رزمایش پیامبر اعظم + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم
۳۵۳

بازداشت فلسطینیان در جریان یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه العروب + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
۱۹۰ شب ایستادگی مردم + فیلم
۳۱۵

۱۹۰ شب ایستادگی مردم + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیدعلی خامنه‌ای مرد بزرگی بود؛ به او افتخار می‌کنم + فیلم
۲۷۳
عالم اهل‌سنت:

سیدعلی خامنه‌ای مرد بزرگی بود؛ به او افتخار می‌کنم + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
نخستین برداشت میگوی پرورشی وارنامی در مازندران + فیلم
۲۷۱

نخستین برداشت میگوی پرورشی وارنامی در مازندران + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha