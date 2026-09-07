مراسم افتتاح پروژه‌های خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (دوشنبه) با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاح پروژه‌های خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (دوشنبه) با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این آیین، مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که در بخش‌های مختلف زیرساختی، مخابراتی، ارتباطات سیار، خدمات ارتباطی روستایی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اجرا شده‌اند، به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها در راستای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی کشور، افزایش ظرفیت و پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و گسترش دسترسی مردم در مناطق مختلف کشور به شبکه ملی اطلاعات و خدمات پرسرعت ارتباطی اجرا شده‌اند.

بخشی از طرح‌های قابل افتتاح این آیین به توسعه شبکه فیبرنوری و زیرساخت‌های انتقال و IP، افزایش ظرفیت شبکه‌های ارتباطی و دیتا، توسعه و نوسازی شبکه‌های ارتباطات سیار و راه‌اندازی سایت‌های جدید ارتباطی اختصاص دارد. همچنین طرح‌های اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت و پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های پستی و خدمات ارتباطی نیز در این مجموعه قرار دارند.

در این مراسم، دستاوردها و اقدامات مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی فعال در این حوزه در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور تشریح شد و بخشی از پروژه‌های آماده بهره‌برداری به صورت رسمی افتتاح شد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، وزارت ارتباطات
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