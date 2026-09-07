فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه دشمن امروز از ابتکارهای عملیاتی نیروهای مسلح ایران اسلامی به‌شدت نگران است گفت: در صورت لزوم می‌توانیم دشمن را در هر نقطه‌ای زمین گیر کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در دوازدهمین دوره آموزش نظری معارف جنگ که در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) برگزار شد، ضمن تبریک روز پدافند هوایی، دانشجویان را سرمایه‌های اصلی و زیرساخت‌های اقتدار کشور دانست و با اشاره به نقش راهبردی ایمان و امید، در تقویت روحیه دانشجویان، اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایط، آنچه به یاری ما می‌آید، ایمان راسخ و امید به نصرت الهی است؛ مؤلفه‌هایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر آن‌ها تأکید داشته‌اند.

تحرکات دشمن لحظه‌ای رصد می‌شود

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی همیشگی نیروهای مسلح برای «خرمشهرهای پیش‌رو»، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی ما این است که اجازه ندهیم که دشمن به اهداف و خواسته‌های خود برسد و به یاری خداوند، در این مسیر موفق خواهیم بود، چرا که تحرکات دشمن به‌صورت لحظه‌ای، رصد می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره اشراف عملیاتی این نیرو در آب‌های دوردست و مأموریت‌های برون‌مرزی، بیان کرد: غافلگیری دشمن در مأموریت‌های مختلف، به‌گونه‌ای بوده که توان عملیاتی برخی از ناوهای متخاصم را برای مدتی طولانی مختل کرده است. دشمن امروز ابتکارهای عملیاتی نیروهای مسلح ایران اسلامی به‌شدت نگران است و با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده، در صورت لزوم، می‌توانیم دشمن را در هر نقطه‌ای، زمین‌گیر کنیم.

دریادار ایرانی، دانشجویان دانشگاه افسری پدافند هوایی را «فرزندان برومند ارتش»، خواند و بر ضرورت حفظ روحیه و اعتماد به وعده الهی تأکید و تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم القائات دشمن بر اراده و باور ما تأثیر بگذارد.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ایران ، قدرت ایران ، امیر دریادار ایرانی
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