باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱۸ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۴ هزار و ۴۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، آکو، وبملت و وپاسار سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۴۸ هزار و ۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۰۲ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، فرآورده نفتی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
تابان ۴، وپاسار ۲ و سپر بیشترین ارزش معامله و نمادهای تابان ۴، وپاسار ۲، وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد ارزش معاملات بازار خرد و TAL «سهام و صندوقهای سهامی» امروز، دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ از مرز ۲۶ همت عبور کرد. ارزش معاملات خرد دیروز از مرز ۳۸ همت عبور کرده بود.