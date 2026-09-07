در جریان معاملات امروز ۱۸ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۴ هزار و ۴۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۸ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۴ هزار و ۴۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، آکو، وبملت و وپاسار سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۸ هزار و ۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۰۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، فرآورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

تابان ۴، وپاسار ۲ و سپر بیشترین ارزش معامله و نماد‌های تابان ۴، وپاسار ۲، وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار خرد و TAL «سهام و صندوق‌های سهامی» امروز، دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ از مرز ۲۶ همت عبور کرد. ارزش معاملات خرد دیروز از مرز ۳۸ همت عبور کرده بود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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