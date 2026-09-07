باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق یک مطالعه جدید، دانشمندان در چین یک ویروس منتقله از کنه که قبلاً ناشناخته بود را شناسایی کردهاند که میتواند علائم شبیه آنفولانزا، خستگی و مشکلات گوارشی ایجاد کند.
ویروس تازه کشف شده، به نام نایروویروس کنه شاخدراز آسیایی (ALTNV)، که متعلق به خانواده ارتونایروویروس است، باعث ترومبوسیتوپنی (تعداد کم پلاکت) و شواهد آزمایشگاهی از آسیب یا التهاب سلولهای کبدی میشود.
از سال ۲۰۰۹، محققان چینی بیماران مبتلا به بیماریهای غیرمعمول، از جمله تب شدید همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی (SFTS) را ردیابی کردهاند.
دکتر شارون ناچمن، رئیس بخش بیماریهای عفونی کودکان در بیمارستان کودکان استونی بروک در نیویورک، گفت: «ترومبوسیتوپنی تعداد کم پلاکت است، بنابراین این بیماران خونریزی داشتند و میزان مرگ و میر حدود ۳۰ درصد بود که بسیار بالا است؛ بنابراین آنها این بیماران را تحت نظر دقیق نگه داشتند.»
بسیاری از موارد ابتلا به ویروس داپیپاندا (DBV) که به عنوان ویروس سندرم تب شدید همراه با ترومبوسیتوپنی نیز شناخته میشود، یک تب خونریزیدهنده منتقله از کنه، مرتبط بودند، اما این ویروس شایعترین ویروس در بین بیماران نبود. پس از آزمایشهای گسترده نمونههای خون و قطعات ویروس، محققان ویروس جدیدی به نام ALTNV را شناسایی کردند که از نظر ژنتیکی با DBV متفاوت است.
محققان آزمایشگاه کلیدی ایالتی آسیبشناسی و زیستشناسی دفاعی در پکن، این ویروس را در ۱۰.۴ درصد از ۳۱۶۳ بیماری که توسط کنه گزیده شده بودند، شناسایی کردند. بیمارانی که به هر دو ALTNV و DBV آلوده بودند، بیشتر احتمال داشت که مشکلات تنفسی و عوارض کلیوی را تجربه کنند و هفت نفر از آنها (۱۸.۴ درصد) در طول دوره مطالعه فوت کردند.
محققان نتیجه گرفتند که "شیوع ALTNV و DBV در مناطق مشابه، همراه با ناقل مشترک کنه آنها، بر لزوم بهبود تشخیص افتراقی عفونتهای ناشی از این ویروسها در مناطقی که تب شدید همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی بومی است، تأکید میکند. "
علائم و درمان
عفونت ALTNV در ابتدا میتواند شبیه آنفولانزا باشد و باعث تب، درد عضلانی، خستگی و گاهی علائم تنفسی شود. اگرچه عفونت ALTNV میتواند باعث کاهش تعداد پلاکتها شود، اما این مطالعه ویروس را به تنهایی به خونریزی شدید یا مرگ مرتبط نکرد، زیرا موارد مرگ شامل بیمارانی بود که به DBV نیز آلوده بودند.
از آنجا که علائم ویروسهای منتقله از طریق کنه میتواند با علائم بسیاری از عفونتهای دیگر همپوشانی داشته باشد، ناچمن بر اهمیت شناسایی ویروس خاص تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که داروهای ضد ویروسی مؤثر برای آنفولانزا وجود دارد، اما برای بسیاری از ویروسهای منتقله از طریق کنه، از جمله ویروس تازه کشف شده، در دسترس نیست.
ناچمن توضیح داد که برای اکثر بیماران، مراقبتهای حمایتی برای کمک به مدیریت علائم ارائه میشود، در حالی که از تجویز داروهای نامناسب، به ویژه آنتیبیوتیکهایی که فقط علیه باکتریها عمل میکنند، نه ویروسها، اجتناب میشود.
پیشگیری از گزش کنه
ناچمن برای جلوگیری از گزش کنه توصیه میکند:
لباسهای بلند بپوشید و شلوار خود را داخل جورابهایتان قرار دهید.
برای بزرگسالان از دافع حشرات روی پوست یا برای کودکان خردسال روی لباس استفاده کنید.
مرتباً پوست خود را از نظر وجود هرگونه کنه چسبیده بررسی کنید، به خصوص پس از پیادهروی یا قدم زدن در ساحل، زیرا هر چه کنه بیشتر روی پوست باقی بماند، خطر ابتلا بیشتر میشود.
این یافتهها این هفته در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد.
منبع: نیویورک پست