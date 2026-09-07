باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب در جمع خانواده‌های تعدادی از شهدای اقتدار سازمان بسیج در مشهد مقدس، با گرامیداشت مقام شهدا، از خانواده‌هایی سخن گفت که سال‌هاست داغ عزیزان خود را با صبر و ایمان به دوش می‌کشند و همچنان در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند؛ خانواده‌هایی که روایت آنان، روایت یک فقدان شخصی نیست، بلکه روایت ملتی است که برای عزت، استقلال و سربلندی خود هزینه داده است.

شهدا رفته‌اند، اما راهشان همچنان جاری است

وی افزود: شهدا انسان‌هایی پایان‌یافته و متعلق به گذشته نیستند؛ بلکه زنده، جاوید و حاضر در مسیر حرکت جامعه هستند. انسان‌هایی که از افق‌های بلند معنوی، بر زندگی ملت اثر می‌گذارند و برکت حضورشان همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، تأکید کرد که شهدا نزد پروردگار خود زنده‌اند و حیات آنان، حیاتی برتر و آسمانی است.

وی در ادامه، شهدا را به بارانی از آسمان تشبیه کرد؛ بارانی که در یک نقطه متوقف نمی‌ماند و همه جا را فرا می‌گیرد. خون شهید نیز چنین است؛ در مرز یک خانواده، یک شهر یا یک نسل متوقف نمی‌شود، بلکه در رگ‌های یک ملت جاری می‌ماند و به جامعه قدرت، امید و عزت می‌بخشد.

خانواده‌هایی که پرچم شهید را زمین نگذاشتند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر شهید در میدان نبرد ایستاد، خانواده شهید پس از او پرچم را برافراشته نگه خواهد داشت. خانواده‌های شهدا، سال‌ها پس از شهادت عزیزانشان، همچنان در میدان انقلاب حضور دارند؛ نه با شعارهای پرطمطراق، بلکه با صبری عمیق، ایمانی استوار و حضوری که به جامعه امید و جهت می‌دهد.

وی با استناد به آیه شریفه «الَّذینَ إِذا أَصابَتهُم مُصیبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیهِ راجِعونَ»، صبر و استقامت این خانواده‌ها نشانه ایمان و بندگی دانسته شد؛ خانواده‌هایی که در سخت‌ترین لحظه‌ها، خود را متعلق به خدا دانستند و با بازگشت به سوی او، مسیر هدایت و ایستادگی را انتخاب کردند.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه امروز پرچم مقاومت بر دوش خانواده‌های شهداست، گفت: خانواده‌های شهدا به تعبیر امام خمینی(ره)، چشم و چراغ ملت‌اند و در عرصه‌های مختلف، همچنان پیشگام و الگوی جامعه باقی مانده‌اند.

اقتدار ایران، روایت شکست ابهت دشمن

وی گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل یک اتفاق مقطعی یا محاسبه‌ای صرفاً نظامی نیست؛ این اقتدار، ریشه در خون شهدا و ایستادگی مردمی دارد که در سخت‌ترین میدان‌ها از عزت کشور خود دفاع کرده‌اند.

حجت الاسلام طائب در این دیدار تأکید کرد: شکست ابهت آمریکا در منطقه و ناکامی رژیم صهیونیستی، نتیجه ایستادگی فرزندان و همسران شهدا و مقاومت ملت ایران است. دشمن با ناوگان جنگی، صدها فروند هواپیمای جنگنده و حجم گسترده‌ای از بمب و موشک به میدان آمد، اما در برابر اراده ملت ایران و جبهه مقاومت، راهی جز عقب‌نشینی و پناه بردن به آتش‌بس نیافت. این همان نقطه‌ای است که معادلات تغییر می‌کند؛ جایی که قدرت‌های بزرگ با همه تجهیزات خود وارد میدان می‌شوند، اما در برابر ملتی که از مکتب شهدا آموخته است تسلیم نشود، ناچار به تغییر محاسبات خود می‌شوند.

مذاکره؛ آری، اما نه به قیمت حق ملت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه، درباره تحولات اخیر منطقه و شکست ابهت رژیم صهیونیستی، گفت: دشمن امروز به آتش‌بس پناه آورده و بار دیگر مسیر مذاکره را دنبال می‌کند؛ اما جمهوری اسلامی ایران مذاکره را نه از سر نیاز، بلکه بر اساس منافع و حقوق ملت می‌پذیرد.

وی گفت: مذاکره، ذاتاً نه خوب است و نه بد؛ آنچه به مذاکره معنا می‌دهد، نتیجه آن است. مذاکره‌ای که حق ملت ایران را تثبیت کند، حقوق جبهه مقاومت را تضمین کند و به عزت و منافع کشور آسیب نزند، قابل قبول است؛ اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد. موضع کشور روشن است: مذاکره برای گرفتن حق ملت است، نه برای واگذار کردن آن.

حجت‌الاسلام طائب گفت: ملت ایران همان‌گونه که در میدان و خیابان ایستادگی کرده، در پشت میز مذاکره نیز با همان منطق مقاومت حاضر می‌شود. میز مذاکره برای ایران ادامه میدان است؛ با این تفاوت که در این میدان، سلاح اصلی، عزت ملی، تجربه تاریخی و پشتوانه خون شهداست.

دشمن بدعهد، نمی‌تواند از ایران امتیاز بگیرد

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن به تعهدات خود عمل نکرد؛ قرار بود منابع مالی ایران پرداخت شود، اما چنین نکردند. قرار بود مدیریت ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود، اما نپذیرفتند. قرار بود تهدیدها متوقف شود، اما تهدید ادامه پیدا کرد. این بدعهدی‌ها برای ملت ایران ناشناخته نیست. مردم ایران بارها وعده‌های دشمن را شنیده و نتیجه آن را دیده‌اند. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نه بر اساس وعده، بلکه بر اساس اقدام واقعی طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت. پیام ایران روشن است: هر تعهدی باید اجرا شود و هر توافقی باید در عمل به تأمین حقوق ملت منجر شود. دشمن نمی‌تواند هم‌زمان تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید کند و انتظار داشته باشد ایران از حقوق خود دست بکشد.

ایستادگی ادامه دارد؛ حق ملت گرفته خواهد شد

وی افزود: در برابر این بدعهدی‌ها، مقام معظم رهبری، مسئولان و مردم ایران ایستادگی کردند و این مسیر ادامه خواهد داشت. ملت ایران نه تهدید را می‌پذیرد، نه تحمیل را و نه مذاکره‌ای را که نتیجه آن تضعیف حقوق کشور باشد. ایران مذاکره می‌کند، اما مرعوب نمی‌شود؛ گفت‌وگو می‌کند، اما از اصول خود عبور نمی‌کند. این موضع، موضع یک دولت یا یک جریان سیاسی نیست؛ خواست ملتی است که بهای استقلال خود را با خون بهترین فرزندانش پرداخته است.

روایت شهدا، روایت آینده ایران است

در این دیدار، از سوی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا قدردانی شد و آنان پرچمداران نهضت انقلاب اسلامی نام گرفتند؛ پرچمدارانی که هر بار با حضور خود، به جامعه یادآوری می‌کنند امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران، آسان به دست نیامده است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین طائب گفت: شهدا در خاک آرام گرفته‌اند، اما راهشان در تصمیم‌های بزرگ کشور ادامه دارد؛ در مقاومت ملت، در ایستادگی مسئولان و در هر مذاکره‌ای که قرار است از حقوق ایران دفاع کند.

وی همچنین عنوان کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران، از پیوند سه عنصر شکل گرفته است: خون شهدا، رهبری هوشمندانه و اراده ملتی که تسلیم نمی‌شود. به پشتوانه همین قدرت، معادلات منطقه و جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند. پرچم مقاومت بر زمین نخواهد ماند؛ خانواده‌های شهدا آن را برافراشته‌اند و ملت ایران تا گرفتن حق خود، در میدان خواهد ماند.

منبع: بسیج مستضعفین