باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: ۱۳۰ میلیارد تومان برای احداث ۳۶ سامانه جدید ثبت تخلفات جادهای در نقاط مختلف استان اختصاص یافته است تا پوشش نظارتی بر محورهای مواصلاتی افزایش یابد.
وی اظهار کرد: در حوزه راهداری، مجموعهای از اقدامات بهصورت امانی با استفاده از ظرفیت نیروها و ماشینآلات اداره کل و بخشی نیز از طریق پروژههای پیمانی و اعتبارات استانی و ملی اجرا میشود.
خدابخشی افزود: طی دو سال گذشته، ماشینآلات راهداری استان در محورهای مختلف فعال بودهاند و عملیات متعددی از جمله اصلاح شیبهای شیروانی، ایمنسازی حاشیه راهها، تسطیح و بخشندهسازی حاشیه جادهها، شانهسازی و سایر اقدامات ایمنی برای کاهش شدت تصادفات انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ حریم راهها تصریح کرد: حریم راه باید عاری از هرگونه ساختوساز و مانع باشد، چراکه وجود موانع در حاشیه محورهای مواصلاتی میتواند پیامد تصادفات را تشدید کند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری همچنین از اجرای طرحهای مختلف روکش آسفالت خبر داد و گفت: علاوه بر آسفالت گرم با ضخامت حدود پنج تا شش سانتیمتر، از آسفالتهای حفاظتی نیز برای افزایش عمر روسازی و جلوگیری از نفوذ آب به لایههای آسفالتی استفاده میشود.
وی ادامه داد: خطکشی محورهای مواصلاتی نیز در حال اجراست و با آغاز عملیات خطکشی، محورهایی که بهتازگی روکش آسفالت شدهاند در اولویت قرار گرفتهاند.
خدابخشی با اشاره به توسعه روشنایی جادهای گفت: روشنایی نقطهای در نقاط پرخطر و موردنیاز و همچنین نگهداری روشنایی تونلها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به جایگاه راههای روستایی در شبکه حملونقل استان بیان کرد: حدود ۷۴ درصد از راههای استان را راههای فرعی و روستایی تشکیل میدهد و توسعه و نگهداری این بخش از شبکه، نقش مهمی در دسترسی روستاها و کاهش محرومیت ارتباطی دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری افزود: اعتبارات راههای روستایی از محل اعتبارات استانی تأمین میشود و تلاش مجموعه راهداری، تکمیل مسیرهای باقیمانده و ارتقای وضعیت راههای روستایی استان است.
خدابخشی همچنین از توسعه زیرساختهای هوشمند جادهای خبر داد و گفت: حدود ۳۰ هزار دوربین نظارت تصویری در نقاط مهم و گردنههای استان بهصورت آنلاین وضعیت ترافیکی و شرایط محورهای مواصلاتی را رصد میکنند که در مدیریت شرایط جوی، بهویژه بارش برف، نیز نقش مؤثری دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰ سامانه ثبت تخلفات در استان وجود دارد و برای احداث ۳۶ سامانه جدید ثبت تخلفات با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است که اجرای آن در نقاط مختلف استان آغاز خواهد شد.
خدابخشی در تشریح ظرفیت حملونقل کالای استان نیز گفت: حدود ۵۸ شرکت حملونقل کالا در چهارمحالوبختیاری فعالیت دارند و سالانه حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون تن کالا در استان جابهجا میشود.
وی افزود: در بخش حملونقل مسافر نیز ۵۸ شرکت مسافربری فعال هستند و سالانه حدود ۱.۹ میلیون مسافر در استان جابهجا میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری همچنین با اشاره به فعالیت انجمنهای صنفی حملونقل، از همراهی رانندگان و شرکتهای حملونقل در تأمین و جابهجایی کالاهای اساسی در شرایط ویژه کشور قدردانی کرد.
خدابخشی با اشاره به وضعیت مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی استان گفت: حدود ۱۳ مجتمع خدماتی رفاهی در استان فعال است و توسعه مجتمعهای جدید با طراحیهای استاندارد و متناسب با نیاز مسافران و کاربران جادهای در دستور کار قرار دارد.