تأسیسات نفتی آرامکو عربستان هدف حمله جدید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه فایننشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در شهر جیزان در جنوب‌غربی عربستان سعودی روز دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. 

هنوز میزان خسارت وارده در حال بررسی است و درباره منشأ این حمله اطلاعاتی منتشر نشده است. یکی از منابع گفت این حمله از نظر ابعاد مشابه حمله انصارالله یمن در ماه گذشته بوده که برای مدتی باعث اختلال در تولید پالایشگاه جیزان شده بود.

جیزان که در نزدیکی مرز عربستان با یمن قرار دارد، پیش‌تر نیز چندین بار هدف حملات نیرو‌های انصارالله قرار گرفته است. امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، ماه گذشته گفته بود حملات قبلی موجب برخی وقفه‌ها در تولید شده است.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: عربستان سعودی ، آرامکو
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