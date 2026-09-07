باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیجار گفت: در نخستین مرحله اجرای این پویش، ۵۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال توسط نیکوکاران شهرستان تهیه و به اداره بهزیستی بیجار اهدا شد تا در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد.

غلامرضا محمدمیرزایی افزود: هدف از اجرای این پویش، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند زیر پوشش بهزیستی و تأمین بخشی از نیاز‌های آموزشی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ دانش‌آموز نیازمند زیر پوشش بهزیستی بیجار قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، این دانش‌آموزان نیازمند حمایت و همراهی بیشتر نیکوکاران هستند.

رئیس اداره بهزیستی بیجار ادامه داد: این اداره با مشارکت نیکوکاران شهرستان تلاش می‌کند با تأمین نوشت‌افزار مورد نیاز، بخشی از نیاز‌های کمک‌آموزشی دانش‌آموزان نیازمند را برطرف کند.

محمدمیرزایی از نیکوکاران شهرستان بیجار دعوت کرد با مراجعه به اداره بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی و با پیوستن به پویش «همه حاضر»، در تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

پویش ملی «همه حاضر» همزمان با سراسر کشور و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید در شهرستان بیجار در حال اجراست.

منبع:بهزیستی استان