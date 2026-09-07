باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست خبری پس از آغاز نشست شورای حکام مدعی گفت که آژانس هنوز نتوانسته به برخی از مهمترین تأسیسات هستهای ایران که در حملات سال گذشته آسیب دیدهاند، دسترسی پیدا کند و در نتیجه نمیتواند وضعیت کنونی بخشی از ذخایر هستهای ایران را بهطور کامل راستیآزمایی کند.
گروسی مدعی شد: آژانس اطلاعات بهروزی درباره وضعیت مواد هستهای اعلامشده ایران در اختیار ندارد و این وضعیت، بهویژه درباره اورانیوم غنیشده با درصد بالا، یک نگرانی جدی از منظر اشاعه هستهای ایجاد کرده است. آژانس پیش از حملات ژوئن ۲۰۲۵ برآورد کرده بود که ایران حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ اما از آن زمان امکان راستیآزمایی محل و وضعیت فعلی این ذخایر برای بازرسان فراهم نشده است.
مدیرکل آژانس ادعا کرد که ادامه این وضعیت برای مدت طولانی امکانپذیر نیست و تهران باید هرچه سریعتر همکاری خود با آژانس را افزایش دهد تا بازرسان بتوانند وضعیت مواد و فعالیتهای هستهای ایران را بررسی و راستیآزمایی کنند.
گروسی همچنین خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی و مذاکرات برای حل اختلافات مربوط به برنامه هستهای ایران شد. او تأکید کرده است که آژانس آماده است در صورت ازسرگیری روند دیپلماتیک، در یافتن راهحلی برای مسائل باقیمانده همکاری کند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامهای در شورای حکام هستند که میتواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
منبع: بریکینگ نیوز