باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مظفری اظهار کرد: با توجه به ضرورت پاکسازی منطقه و تأمین ایمنی شهروندان، عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات اخیر، در محدوده پایگاه هوایی بوشهر در دستور کار تیمهای تخصصی قرار گرفته است.
وی افزود: این عملیات از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه انجام میشود و صداهای ناشی از انفجار در این بازه زمانی، مربوط به عملیات خنثیسازی و انهدام کنترلشده مهمات عملنکرده است.
فرماندار بوشهر با تأکید بر اینکه عملیات با هماهنگی و رعایت الزامات ایمنی انجام میشود، گفت: شهروندان در مدت اجرای این عملیات نگرانی و دغدغهای نداشته باشند و ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
مظفری هدف از اجرای این عملیات را پاکسازی منطقه از مهمات عملنکرده و ارتقای سطح ایمنی در محدوده شهری بوشهر عنوان کرد.