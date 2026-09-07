فرماندار بوشهر گفت: عملیات خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌ نکرده روز چهارشنبه هفته جاری در محدوده پایگاه هوایی بوشهر به صورت کنترل‌شده انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مظفری اظهار کرد: با توجه به ضرورت پاک‌سازی منطقه و تأمین ایمنی شهروندان، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات اخیر، در محدوده پایگاه هوایی بوشهر در دستور کار تیم‌های تخصصی قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه انجام می‌شود و صداهای ناشی از انفجار در این بازه زمانی، مربوط به عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اینکه عملیات با هماهنگی و رعایت الزامات ایمنی انجام می‌شود، گفت: شهروندان در مدت اجرای این عملیات نگرانی و دغدغه‌ای نداشته باشند و ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

مظفری هدف از اجرای این عملیات را پاک‌سازی منطقه از مهمات عمل‌نکرده و ارتقای سطح ایمنی در محدوده شهری بوشهر عنوان کرد.

برچسب ها: بمب عمل نکرده ، خنثی سازی
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