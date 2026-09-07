رئیس حوزه هنری آذربایجان‌غربی از حضور پنج اثر از هنرمندان حلقه‌های فیلم این حوزه در بخش‌های مختلف پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ هادی سعیدی‌فرد با اعلام این خبر اظهار داشت: در بخش مسابقه ویژه برای وطن، فیلم داستانی مرسوله به کارگردانی مبین صفری تولیدشده در حلقه فیلم آذر و فیلم مستند طه، علی، یسنا به کارگردانی حسین شیخلو تولیدشده در حلقه فیلم ثار با دیگر آثار این بخش به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: تایماز اشرفی از اعضای حلقه فیلم آذر با فیلم داستانی آل در بخش مسابقه بین‌الملل و فاطمه موسوی از نویسندگان این حلقه با فیلمنامه سریال پرواز فرشتگان خاموش در بخش مسابقه حمایت از تولید فیلمنامه حضور دارند.

سعیدی‌فرد تصریح کرد: فیلم مستند خون تو سرد نمی‌شود به کارگردانی یاسین احمدی علیائی تولیدشده در حلقه فیلم ثار نیز در این جشنواره اکران خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره فیلم 100 ، حضور هنرمندان
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