باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ هادی سعیدی‌فرد با اعلام این خبر اظهار داشت: در بخش مسابقه ویژه برای وطن، فیلم داستانی مرسوله به کارگردانی مبین صفری تولیدشده در حلقه فیلم آذر و فیلم مستند طه، علی، یسنا به کارگردانی حسین شیخلو تولیدشده در حلقه فیلم ثار با دیگر آثار این بخش به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: تایماز اشرفی از اعضای حلقه فیلم آذر با فیلم داستانی آل در بخش مسابقه بین‌الملل و فاطمه موسوی از نویسندگان این حلقه با فیلمنامه سریال پرواز فرشتگان خاموش در بخش مسابقه حمایت از تولید فیلمنامه حضور دارند.

سعیدی‌فرد تصریح کرد: فیلم مستند خون تو سرد نمی‌شود به کارگردانی یاسین احمدی علیائی تولیدشده در حلقه فیلم ثار نیز در این جشنواره اکران خواهد شد.