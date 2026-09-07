باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در راستای اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» و با مشارکت خیرین، داوطلبان جمعیت هلالاحمر و مؤسسات خیریه، ۷۰ بسته آموزشی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار شهرستان شاهیندژ جمعآوری شد.
وی با اشاره به اینکه این بستهها در آستانهٔ آغاز سال تحصیلی جدید تهیه شده است، اظهار کرد: هدف از این اقدام، حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان است تا همهٔ دانشآموزان با امید بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
محبوبی با قدردانی از مشارکت خیرین، داوطلبان و مؤسسات خیریه در این پویش گفت: ارمغان مهر تلاش میکند تا عدالت آموزشی را در میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار گسترش دهد و این مسیر با همراهی خیرین تداوم خواهد یافت.