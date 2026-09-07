قیمت بنزین؛ پاشنه آشیل آمریکا در جنگ با ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پمپ بنزین به نمادی از ضعف راهبردی واشنگتن تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت و تأثیر آن بر قیمت کالاها، فشار زیادی بر دولت آمریکا وارد کرده و گزینه‌های آن برای گسترش جنگ را محدود کرده است.

دولت آمریکا با اقداماتی مانند افزایش عرضه نفت و استفاده از ذخایر راهبردی تلاش کرده قیمت بنزین را کنترل کند، اما این اقدامات تاکنون نتیجه محسوسی برای مصرف‌کنندگان نداشته است. کارشناسان معتقدند حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت سریع‌تر تثبیت می‌شود، اما کاهش قیمت بنزین ممکن است هفته‌ها زمان ببرد؛ مسئله‌ای که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره می‌تواند به یک نقطه‌ضعف جدی برای دولت ترامپ تبدیل شود.