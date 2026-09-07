باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی در همایش "بهزیستی کنار مردم؛ تجلیل از فعالان جنگ تحمیلی سوم" گفت: ما با قویترین قدرتهای نظامی و تسلیحاتی در طول تاریخ بشریت در مبارزه بودیم برای همین باید ملت ایران سر خود را بلند کند و بیش از هر زمان افتخار کند که در مواجهه با بزرگترین قدرت نظامی دنیا، پیروز شد و دشمن سر سوزنی به اهداف خود نرسید.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ یک از هشت راهبردی که متجاوز آمریکایی و اسرائیلی برای این جنگهای دوگانه اخیر و جنگ ۸ ساله مد نظر داشت سر سوزنی موفقیت پیدا نکرده است اظهارکرد: ۴۰۵ هزار خدمت مشاورهای و روانشناختی و مددکاری در ۴۰ روز جنگ انجام شد.
حسینی با اشاره به بیش از ۲۷۰۰۰ عملیات میدانی اورژانس اجتماعی که دوشادوش هلال احمر برای آواربرداری روانی و آثار psd انجام شد گفت: در تمام جنگها قاعده این است، حتی در جنگ ۱۲ روزه که کمکهای خیریهای و مردمی کاهش یابد، چون مردم نگران زندگی، آذوقه و پساندازشان هستند، اما در جنگ ۴۰ روزه رمضان فقط به سازمان بهزیستی خیرین و مردم ۱۷۵۰ میلیارد تومان کمک کردند؛ ۴۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه صلح. اینها را باید روایت کنیم، اما روایت نمیکنیم، بالا نمیآوریم که باید بالا بیاریم تا چنین اقداماتی در کنار کار عظیم نیروهای مسلح که به انجام رساندند و منشاء اثر بودند دیده شود.