باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و جلوگیری از انتشار آلودگی در مراحل بارگیری و حمل، حدود ۳۷ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم پسماند صنعتی شامل ضایعات غذایی به مرکز امحای مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.

وی با اشاره به حضور میدانی پایشگران زیست‌محیطی در این عملیات افزود: کارشناسان این اداره با حضور مستقیم در محل بارگیری بر تمامی مراحل حمل‌ونقل و رعایت دقیق ضوابط و مقررات زیست‌محیطی نظارت کامل داشتند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه در ادامه با تأکید بر الزامات قانونی در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه تصریح کرد: پایش مستمر روند مدیریت و انتقال پسماندها به مراکز مجاز زیست‌محیطی به‌منظور صیانت از سلامت شهروندان و حفظ محیط زیست، به‌صورت مداوم و با حساسیت ویژه در دستور کار این اداره قرار دارد.