باشگاه خبرنگاران جوان - حملات خصمانه دشمن صهیونی ـ آمریکایی به تأسیسات راهبردی کشور، بخشی از زیرساخت‌های صنعتی و انرژی عسلویه را هدف قرار داد؛ اما آسیب به این تأسیسات، پایان کار نبود. حالا عملیات بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده با تکیه بر توان متخصصان ایرانی در جریان است تا چرخ تولید در مهم‌ترین قطب پتروشیمی کشور دوباره با قدرت به حرکت درآید.

نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس در عسلویه یکی از زیرساخت‌های حیاتی منطقه پارس جنوبی به شمار می‌رود که خدماتی همچون برق، آب، بخار، اکسیژن، نیتروژن، هوای فشرده و تصفیه پساب صنعتی را برای مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه تأمین می‌کند؛ به همین دلیل پایداری فعالیت آن، ارتباط مستقیمی با استمرار تولید در بخش مهمی از صنعت پتروشیمی کشور دارد.

در پی حملات دشمن صهیونی ـ آمریکایی در فروردین‌ماه، بخشی از این مجموعه راهبردی مورد اصابت قرار گرفت و آسیب‌هایی به تجهیزات و ظرفیت تولیدی مجتمع یوتیلیتی وارد شد؛ با این حال، عملیات بازگرداندن این زیرساخت حیاتی به چرخه تولید، بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اشاره به روند بازسازی این مجموعه اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، عملیات تفکیک و پاکسازی محیط با سرعت آغاز شد و اکنون مرحله جدیدی از تعمیرات تخصصی و آماده‌سازی واحدهای نیروگاه در حال انجام است.وی از آغاز تعمیرات اساسی واحد ۱۲۳ مگاواتی G13 خبر داد و افزود: متخصصان تعمیرات نیروگاهی ایران همزمان در دو جبهه مشغول فعالیت هستند؛ بخشی از عملیات در داخل مجتمع و بخش دیگر در کارگاه‌های تخصصی شرکت انجام می‌شود تا این واحد در ماه‌های آینده مجدداً به مدار تولید بازگردد.