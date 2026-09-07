بعد از حملات خصمانه دشمن صهیونی ـ آمریکایی به تأسیسات راهبردی عسلویه، عملیات بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حملات خصمانه دشمن صهیونی ـ آمریکایی به تأسیسات راهبردی کشور، بخشی از زیرساخت‌های صنعتی و انرژی عسلویه را هدف قرار داد؛ اما آسیب به این تأسیسات، پایان کار نبود. حالا عملیات بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده با تکیه بر توان متخصصان ایرانی در جریان است تا چرخ تولید در مهم‌ترین قطب پتروشیمی کشور دوباره با قدرت به حرکت درآید.

نیروگاه مبین انرژی خلیج فارس در عسلویه یکی از زیرساخت‌های حیاتی منطقه پارس جنوبی به شمار می‌رود که خدماتی همچون برق، آب، بخار، اکسیژن، نیتروژن، هوای فشرده و تصفیه پساب صنعتی را برای مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه تأمین می‌کند؛ به همین دلیل پایداری فعالیت آن، ارتباط مستقیمی با استمرار تولید در بخش مهمی از صنعت پتروشیمی کشور دارد.

در پی حملات دشمن صهیونی ـ آمریکایی در فروردین‌ماه، بخشی از این مجموعه راهبردی مورد اصابت قرار گرفت و آسیب‌هایی به تجهیزات و ظرفیت تولیدی مجتمع یوتیلیتی وارد شد؛ با این حال، عملیات بازگرداندن این زیرساخت حیاتی به چرخه تولید، بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اشاره به روند بازسازی این مجموعه اظهار کرد: پس از وقوع حادثه، عملیات تفکیک و پاکسازی محیط با سرعت آغاز شد و اکنون مرحله جدیدی از تعمیرات تخصصی و آماده‌سازی واحدهای نیروگاه در حال انجام است.وی از آغاز تعمیرات اساسی واحد ۱۲۳ مگاواتی G13 خبر داد و افزود: متخصصان تعمیرات نیروگاهی ایران همزمان در دو جبهه مشغول فعالیت هستند؛ بخشی از عملیات در داخل مجتمع و بخش دیگر در کارگاه‌های تخصصی شرکت انجام می‌شود تا این واحد در ماه‌های آینده مجدداً به مدار تولید بازگردد.

لطفی با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در عبور از شرایط ایجادشده، گفت: هدف اصلی این اقدامات، بازگرداندن ظرفیت تولیدی مجموعه و ایجاد پایداری دوباره در قطب صنعت پتروشیمی کشور است.وقتی تخصص ایرانی جای خالی تجهیزات آسیب‌دیده را پر می‌کند آنچه امروز در عسلویه در حال انجام است، صرفاً یک عملیات تعمیراتی معمول نیست؛ بازسازی تجهیزات نیروگاهی پس از یک حمله، آزمونی برای توان فنی و مهندسی کشور نیز محسوب می‌شود. حضور همزمان نیروهای متخصص در محل حادثه و کارگاه‌های تخصصی، نشان می‌دهد زیرساخت‌های حیاتی کشور حتی در صورت آسیب نیز متوقف نمی‌مانند و مسیر بازگشت آنها به مدار تولید از همان روزهای نخست آغاز می‌شود.
 
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران اعلام کرده است که ارائه خدمات فنی و مهندسی پیشرفته در زمینه ساخت، بهسازی و تعمیرات تخصصی مولدهای برق، با هدف حفظ استقلال عملیاتی نیروگاه‌های کشور دنبال می‌شود.
 
حالا در عسلویه، جایی که دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، بخشی از زنجیره تولید کشور را مختل کند، متخصصان ایرانی در حال بازگرداندن همان ظرفیت به مدار هستند؛ روایتی از آسیب، ایستادگی و دوباره ساختن که نشان می‌دهد زیرساخت‌های حیاتی کشور با تکیه بر دانش و نیروی انسانی داخلی، قابلیت بازسازی و بازگشت به مدار را دارند.در این مسیر، پیام روشن است: تأسیسات ممکن است آسیب ببینند، اما چراغ تولید خاموش نخواهد ماند.
برچسب ها: عسلویه ، جنگ تحمیلی
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