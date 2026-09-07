تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار‌های فشرده لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا با یک چالش جدی مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سمت راست خط دفاعی تیم فوتبال استقلال در روز‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است؛ جایی که شرایط سامان تورانیان و وضعیت صالح حردانی، دست سرمربی آبی‌پوشان را برای انتخاب یک گزینه ثابت محدود کرده است.

تورانیان که در دیدار برابر آلومینیوم اراک در ترکیب استقلال قرار گرفت، در جریان این مسابقه دچار مصدومیت شد و وضعیت او می‌تواند روی برنامه‌های کادر فنی برای دیدار‌های آینده تأثیرگذار باشد.

از سوی دیگر، صالح حردانی که پیش از این کاپیتان دوم استقلال بود، در حال حاضر از جمع تمرین‌کنندگان این تیم دور است. بختیاری‌زاده پیش از دیدار با آلومینیوم صراحتاً اعلام کرد تا زمانی که در استقلال حضور دارد، حردانی جایی در تمرینات تیم نخواهد داشت.

این شرایط باعث شده استقلال در سمت راست با کمبود گزینه تخصصی مواجه شود و کادر فنی باید برای دیدار‌های پیش‌رو راهکاری مناسب پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه آبی‌پوشان در فاصله کوتاهی باید در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا به میدان بروند.

با توجه به اهمیت دیدار برابر السد قطر، تصمیم بختیاری‌زاده درباره جانشین احتمالی تورانیان و نحوه پوشش این منطقه از زمین می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسائل ترکیب استقلال در روز‌های آینده باشد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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