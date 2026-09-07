شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهر یزد ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعی برق یکی از مشکلاتی است که امکان دارد برای هر خانه یا محله‌ای رخ دهد و زندگی روزمره را مختل کند و خسارت هایی به بار آورد. در واپسین روزهای فصل تابستان قطعی برق اهالی شهر یزد را رنجیده خاطر کرده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهرونئخبرنگار

با تو رو خدا ببینید ساعت قطعی برق از ساعت ۲۲ تا ۲۳ اخه مگه شب هم برق را قطع می کنند. ضمن اینکه علاوه بر این خاموشی ها بعضا یک یا دوساعت برنامه ریزی نشده است و از سوی دیگر هم در برخی نقاط شهر یزد اضافه می شود. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: قطعی برق ، سوژه خبری ، اداره برق
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