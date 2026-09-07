ترافیک در محور‌های چالوس و هراز امروز دوشنبه ۱۶ شهریور سنگین و تردد در محور سوادکوه روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ ترافیک در محور‌های چالوس، آزادراه تهران – شمال و هراز؛ بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۶ شهریور سنگین و تردد در محور سوادکوه روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده مجلار

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده آب اسک

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا استاندارد و پل حسین آباد تا پل حصارک

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل استاندارد تا شهرک جهان نما

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

برچسب ها: ترافیک ، جاده هراز
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