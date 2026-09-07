کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کردستان از عبور امواج تراز میانی جو از منطقه و افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان تا پایان هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی -  روناک حسینی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا روز پنجشنبه، با عبور امواج تراز میانی جو از منطقه، شاهد افزایش ابر و وزش باد در استان خواهیم بود.

وی افزود: برای امروز و فردا در برخی ساعات وزش باد گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط، به‌ویژه نیمه شمالی و شرقی استان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

حسینی ادامه داد: در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کردستان گفت: از نظر دمایی نیز روند کاهش دما طی امروز و فردا ادامه خواهد داشت و برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد و احتمال رگبار‌های پراکنده، توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه مسافران و فعالان بخش کشاورزی، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

حسینی همچنین از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان خبر داد و گفت: شهرستان‌های مختلف استان از جمله سنندج، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سروآباد، سقز، قروه، کامیاران، مریوان و مناطق هورامان می‌توانند تحت تأثیر این شرایط جوی قرار گیرند.

برچسب ها: کردستان ، پیش بینی هوا ، هواشناسی کردستان
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