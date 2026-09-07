باشگاه خبرنگاران جوان – رحیم شوقی، شهردار رشت با اشاره به پیشبینی بارشهای قابل توجه و احتمال تشدید مخاطرات جوی، دستور آمادهباش کامل مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری را صادر کرد و خواستار حضور و آمادگی مستمر نیروهای خدمات شهری در نقاط حساس و مستعد آبگرفتگی شد.
او بر لزوم آمادهسازی کامل تجهیزات، ماشینآلات و امکانات عملیاتی تأکید کرد و از مدیران مناطق و سازمانهای تابعه خواست نسبت به بازبینی مسیرهای هدایت آبهای سطحی، پاکسازی کانالها و جویهای آب و رفع انسداد نقاط مستعد آبگرفتگی اقدام کنند.
شهردار رشت همچنین بر شناسایی و پایش مستمر نقاط بحرانی سطح شهر تأکید و تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای موجود باید بهگونهای سازماندهی شود که در صورت وقوع آبگرفتگی، عملیات رفع مشکل و بازگشایی معابر در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
شوقی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مناطق و سازمانهای تابعه گفت: در شرایط بارندگی شدید، سرعت عمل نیروهای خدمات شهری و حضور بهموقع در نقاط حادثهخیز اهمیت ویژهای دارد، بنابراین لازم است تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز پیش از آغاز بارش در نقاط تعیین شده مستقر شوند.
منبع: روابط عمومی شهرداری رشت