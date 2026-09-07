شهردار رشت در پی پیش‌بینی بارش‌های سنگین و احتمال آبگرفتگی معابر، اعلام آماده‌باش مناطق، سازمان‌های تابعه و نیرو‌های خدمات شهری را صادر کرد.

‌باشگاه خبرنگاران جوان – رحیم شوقی، شهردار رشت با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه و احتمال تشدید مخاطرات جوی، دستور آماده‌باش کامل مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری را صادر کرد و خواستار حضور و آمادگی مستمر نیرو‌های خدمات شهری در نقاط حساس و مستعد آبگرفتگی شد.

‌او بر لزوم آماده‌سازی کامل تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات عملیاتی تأکید کرد و از مدیران مناطق و سازمان‌های تابعه خواست نسبت به بازبینی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، پاکسازی کانال‌ها و جوی‌های آب و رفع انسداد نقاط مستعد آبگرفتگی اقدام کنند.

‌شهردار رشت همچنین بر شناسایی و پایش مستمر نقاط بحرانی سطح شهر تأکید و تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود باید به‌گونه‌ای سازماندهی شود که در صورت وقوع آبگرفتگی، عملیات رفع مشکل و بازگشایی معابر در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

رحیم شوقی، شهردار رشت

شوقی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مناطق و سازمان‌های تابعه گفت: در شرایط بارندگی شدید، سرعت عمل نیرو‌های خدمات شهری و حضور به‌موقع در نقاط حادثه‌خیز اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین لازم است تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز پیش از آغاز بارش در نقاط تعیین شده مستقر شوند.

منبع: روابط عمومی شهرداری رشت

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، سامانه بارشی ، شهرداری رشت
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