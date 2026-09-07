برگزاری نخستین رویداد ملی فناوری های ورزشی و نوآوری های اجتماعی به میزبانی گلستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی ـ بهمن طیبی در رویداد ملی فناوری های ورزشی و نوآوری های اجتماعی اظهار کرد: حدود هفت ماه پیش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری گلستان را به عنوان دبیرخانه ملی فناوریهای ورزشی انتخاب کرد و بر همین اساس، تدوین نقشه راه مشخصی برای فعالیت در این حوزه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به نو بودن موضوع فناوریهای ورزشی در کشور و محدود بودن اطلاعات و تجربیات موجود در این زمینه، تصمیم گرفتیم نخستین رویداد را در بالاترین سطح و به صورت ملی برگزار کنیم تا ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود، زمینه شکلگیری یک جریان جدی در حوزه فناوری ورزش فراهم شود.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان ادامه داد: در ادامه مسیر، موضوع نوآوری اجتماعی نیز با توجه به دغدغههای موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی به این رویداد اضافه شد؛ چراکه آسیبهای اجتماعی محدود به گروه یا قشر خاصی نیست و میتواند همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
طیبی با بیان اینکه شیوههای فعلی مقابله با برخی آسیبهای اجتماعی به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، تصریح کرد: لازم است طرحها، ایدهها و راهکارهای جدیدی در این حوزه شکل بگیرد و استفاده از نوآوری و فناوری میتواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: طی سه تا چهار ماه گذشته، ستاد برگزاری رویداد برنامهریزیهای گستردهای انجام داد و با انتشار فراخوان، در نخستین دوره برگزاری، ۲۵۰ طرح و ایده از ۲۴ استان کشور در دو حوزه فناوریهای ورزشی و نوآوری اجتماعی به دبیرخانه ارسال شد.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: از مجموع طرحهای ارسالشده، ۱۴۰ طرح در حوزه فناوریهای ورزشی و ۱۱۰ طرح در حوزه نوآوری اجتماعی بود که توسط جمعی از داوران و استادان دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت، شش طرح در حوزه فناوریهای ورزشی و پنج طرح در حوزه نوآوری اجتماعی به مرحله نهایی راه یافتند تا در این رویداد ارائه و طرحهای برتر انتخاب شوند.
طیبی تأکید کرد: انتخاب این تعداد طرح به معنای ضعیف بودن سایر ایدهها نیست، بلکه به دلیل محدودیت ظرفیت مرحله نهایی، تنها تعدادی از طرحها امکان حضور در این مرحله را پیدا کردند و بسیاری از طرحهای ارسالشده نیز از قابلیتهای ارزشمندی برخوردار بودند.
وی ادامه داد: دبیرخانه ملی فناوریهای ورزشی از همین مرحله به بعد نیز مسیر حمایت از ایدههای مستعد را ادامه خواهد داد و طرحهایی که ظرفیت تبدیل شدن به هستههای فناور و شرکتهای دانشبنیان را داشته باشند، به پارک علم و فناوری گلستان متصل خواهند شد.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان افزود: تلاش میکنیم با حمایت و همراهی صاحبان این ایدهها، زمینه تبدیل طرحهای منتخب به محصولات و خدمات قابل عرضه و دارای خروجی مشخص فراهم شود.