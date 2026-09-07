بازیکنان تیم فوتبال استقلال برای انجام اولین بازی خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا تنها چهار روز فرصت ریکاوری دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پنجشنبه ۱۹ شهریور در هفته هفتم لیگ برتر برابر پیکان قرار می‌گیرد و تنها چهار روز بعد، دوشنبه ۲۳ شهریور در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر خواهد رفت. این برنامه فشرده، فرصت چندانی برای استراحت و آماده‌سازی آبی‌پوشان باقی نمی‌گذارد و کادر فنی باید علاوه بر مسائل فنی، مدیریت شرایط بدنی بازیکنان را نیز در نظر بگیرد.

استقلال در حالی وارد این مرحله می‌شود که السد یکی از تیم‌های قدرتمند منطقه محسوب می‌شود و بر اساس آمار پیش از مسابقه، در دیدار‌های اخیر خود عملکرد هجومی قابل توجهی داشته است. از همین رو، نحوه استفاده از بازیکنان در دیدار برابر پیکان و مدیریت دقایق حضور نفرات اصلی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. استقلال نمی‌تواند از مسابقه لیگ برتر به سادگی عبور کند، اما در عین حال باید از هم‌اکنون به دیدار حساس برابر السد نیز فکر کند.

 آبی‌پوشان که فصل گذشته نیز تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی را داشتند، حالا امیدوارند شروع قدرتمندی در لیگ نخبگان داشته باشند؛ هرچند فشردگی برنامه مسابقات، نخستین چالش جدی آنها پیش از این مسابقه خواهد بود.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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