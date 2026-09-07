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پنتاگون در آشفتگی؛ موج برکناری و استعفا در رأس ارتش آمریکا + فیلم

پنتاگون در ماه‌های اخیر شاهد موج کم‌سابقه‌ای از برکناری و استعفای مقامات ارشد نظامی بوده؛ روندی که پرسش‌های جدی درباره وضعیت ارتش آمریکا ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰ مقام ارشد نظامی آمریکا تاکنون برکنار شده یا از سمت خود استعفا داده‌اند؛ از جمله چارلز براون، رئیس ستاد مشترک ارتش و لیزا فرانچتی، مسئول عملیات دریایی. همچنین از رندی جورج، رئیس ستاد ارتش، خواسته شده بازنشسته شود و دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، پس از ماه‌ها اختلاف و تنش با پیت هگست، وزیر جنگ، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

این تغییرات در حالی ادامه دارد که گزارش‌ها از برکناری یا جلوگیری از ارتقای ده‌ها ژنرال و دریاسالار آمریکایی حکایت دارند. پیش‌تر نیز ده‌ها عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در پی افشای اطلاعات مربوط به توانمندی‌های نظامی این کشور در جریان جنگ با ایران، تحت تحقیقات و آزمایش‌های دروغ‌سنجی قرار گرفته بودند؛ اتفاقاتی که نشان می‌دهد در رأس ساختار نظامی آمریکا شکاف‌ها و تنش‌های جدی شکل گرفته است.

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