باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - کلانتری، دبیر مجمع ایران نوشت در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران نوشت با اشاره به رویکرد امسال این رویداد فرهنگی و اقتصادی، اظهار داشت: تیم برگزاری با هدف تکریم مقام شهدا و توجه ویژه به نسل جوان و دانش آموز، محور اصلی نمایشگاه امسال را به شهدای عزیز و دانشآموزان اختصاص داده است.
وی در توضیح این رویکرد افزود: بخش قابل توجهی از محصولات به نمایش درآمده در این دوره، شامل لوازمالتحریر و وسایل شخصی هستند که شهدا در دوران دانش آموزی خود از آنها استفاده میکردند و خانوادههای این عزیزان با زحمت فراوان، این یادگارهای ارزشمند را به نمایشگاه آورده و در قالب دو باکس مجزا برای بازدید علاقهمندان قرار داده اند.
کلانتری در ادامه با اشاره به ابتکار جدید مجمع ایران نوشت در این دوره از نمایشگاه، تصریح کرد: محصولات متنوعی با طرح و تصویر این شهدا طراحی و تولید شده است و این محصولات از امروز و همزمان با آغاز به کار نمایشگاه، در غرفههای مربوطه عرضه میشوند.
وی افزود: این اقدام گامی نمادین برای ماندگار کردن نام و یاد شهدا در اذهان دانش آموزان و نسل جوان است تا بتوانند با این الگوهای ارزشمند و فداکار بیشتر آشنا شوند.
دبیر مجمع ایران نوشت همچنین از دعوت دو خانواده معظم شهید با وجود مسیر طولانی و دشوار برای حضور در این مراسم قدردانی کرد و گفت :حضور پرمهر و با برکت این خانواده ها، رونق و معنویتی مضاعف به نمایشگاه ایران نوشت بخشیده است و امیدواریم که این حضور بتواند پیام آور ایثار و ازخودگذشتگی برای تمامی بازدیدکنندگان به ویژه دانشآموزان باشد.
کلانتری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهداف کلان برگزاری این نمایشگاه، ابراز امیدواری کرد:با استقبال پرشور مردم و خانوادهها، این رویداد بتواند گامهای مؤثری در جهت تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر، به ویژه حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی در شرایط کنونی بازار و اقتصاد کشور بردارد.
وی در عین حال بر اهمیت تغییر الگوهای ذهنی و فرهنگی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: یکی از رسالتهای اصلی این نمایشگاه، معرفی قهرمانان و الگوهای اصیل ایرانی به نسل آینده ساز کشور است تا این الگوهای والا بتوانند جایگزین قهرمانان و شخصیتهای خارجی شده و مسیر رشد و تعالی نسل جوان را هموار سازند.