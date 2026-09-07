باشگاه خبرنگاران جوان - پویش ملی «همکلاسی» با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان شکل گرفته و امکان همراهی و مشارکت در آن برای مردم سراسر کشور فراهم است.

فعالیت‌های «همکلاسی» به‌صورت استانی و با برگزاری برنامه‌های میدانی در نقاط مختلف کشور دنبال می‌شود و در هر استان، ظرفیت‌هایی برای جلب مشارکت عمومی و همراهی مردم در تأمین بسته‌های لوازم‌التحریر در نظر گرفته شده است.

هدف اصلی این پویش، تأمین و توزیع ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان است؛ عددی که در کنار گستره ملی این حرکت، یاد ۱۶۸ شهید میناب را نیز تداعی می‌کند.

فعالیت‌های پویش از نیمه دوم شهریورماه آغاز می‌شود و پس از اجرای برنامه‌های مختلف در استان‌های کشور، رویداد پایانی آن از اول تا سوم مهرماه در میناب برگزار خواهد شد.

«همکلاسی» تلاش می‌کند با همراهی مردم، گروه‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی، تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان را به یک حرکت جمعی و ملی تبدیل کند.