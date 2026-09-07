باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه خواستار گنجاندن ایران در یک نظام امنیتی منطقهای در خلیج فارس شد.
لاوروف در سخنرانی خود در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه دولتی روابط بینالملل مسکو (MGIMO) گفت که مشارکت ایران در یک نظام امنیتی خلیج فارس، گامی عملی و مهم در جهت تضمین ثبات منطقهای خواهد بود.
او یادآور شد که بیش از ۲۰ سال پیش، روسیه پیشنهاد کرد که کشورهای خلیج فارس، از جمله «پادشاهیهای عربی» و ایران، برگزاری نشستی را برای تدوین یک مفهوم امنیتی برای منطقه بررسی کنند.
او گفت: «با درک اینکه روابط بین آنها پیچیده است، با این فرض پیش رفتیم که ما برگزاری نشستها، بحث در مورد شکایتهای متقابل و توافق بر سر برخی اقدامات اعتمادساز را تسهیل کنیم.»
او افزود: «ما معتقد بودیم که اگر اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به طور همزمان درگیر شوند، این بحثها آسانتر برگزار میشوند.»
لاوروف گفت که پس از شروع تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه تهران در فوریه، اوضاع شروع به تغییر کرد.
او خاطرنشان کرد: «چند سال پیش، قبل از تجاوز اسرائیل و آمریکا علیه ایران، روابط بین ایران و عربستان سعودی به لطف ابتکار چین و تشویق فعال ما عادی شد.»
-توافق مکه به عنوان گامی عملی به سوی چشمانداز مسکو
لاوروف همچنین به توافق مکه اشاره کرد که توسط عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به عنوان چارچوبی «برای امنیت جمعی و یک ائتلاف دفاعی» ارائه شده است.
او تأکید کرد که طرفداران این توافق بر باز بودن درهای آن به روی سایر کشورها، از جمله کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس، تأکید کردهاند.
لاوروف گفت: «اغلب از مصر نام برده میشود. من مطمئن هستم که اگر الجزایر نیز علاقه نشان دهد، در مرحلهای تأثیر مثبتی خواهد داشت.»
او افزود: «اگر چنین ساختاری همچنین بر سر شرایطی که ایران بتواند در این فرآیند مشارکت کند، به توافق برسد، فکر میکنم که این عملیترین گام در جهت مفهوم اصلی ما باشد.»
لاوروف نتیجهگیری کرد که روسیه به دنبال نقش رهبری در این فرآیند نخواهد بود.
منبع: آناتولی