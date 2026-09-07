باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از شناسایی ۲ نفر از افراد دخیل در درگیری مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان خبر داد و گفت: تحقیقات قضایی برای شناسایی تمامی افراد مسبب این حادثه ادامه دارد و با عوامل دخیل، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: در پی وقوع درگیری میان تعدادی از شهروندان و برخی از دانشجویان عراقی در محدوده محل اسکان آنان، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات قضایی دادستان مرکز استان، تاکنون ۲ نفر از افراد دخیل در این حادثه شناسایی و به مرجع انتظامی دعوت شدند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر افراد مؤثر در وقوع درگیری همچنان ادامه دارد.

مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به برخی مطالب منتشرشده درباره این حادثه در رسانه‌های معاند اضافه کرد: مطالبی که در برخی از این رسانه‌ها درباره حادثه منتشر شد، با واقعیت موضوع و نتایج بررسی‌های اولیه تطبیق ندارد و ابعاد حادثه باید بر مبنای گزارش‌های رسمی و تحقیقات تکمیلی مراجع مسئول مورد ارزیابی قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت ابعاد این حادثه را بررسی می‌کند و پس از تکمیل تحقیقات، با تمامی افرادی که نقش آنان در وقوع این درگیری و برهم زدن نظم و امنیت احراز شود، برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.