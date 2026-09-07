باشگاه خبرنگاران جوان - سارا فلاندرز، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت ادعاهای دولت ترامپ درباره موفقیت در جنگ با ایران با واقعیت‌های میدان همخوانی ندارد. به گفته او، ادعای تازه واشنگتن درباره در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز نیز در شرایطی مطرح شده که آمریکا حتی قادر به عبور ایمن کشتی‌های خود از این تنگه نیست.

فلاندرز با رد ادعاهای آمریکا تأکید کرد که ایران طی سال‌های گذشته توان دفاع از آب‌های سرزمینی، حقوق و حاکمیت خود را تقویت کرده است. او استفاده ایران از تسلیحات نامتقارن و کم‌هزینه را یکی از قابلیت‌های مهم این کشور دانست و گفت واقعیت‌های میدانی با روایت‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره پیروزی در جنگ مطرح می‌کنند، فاصله زیادی دارد.